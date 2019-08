David Walker jugarà dues temporades més amb el MoraBanc

Diuen que on n’hi ha dos, n’hi ha tres. I en aquest cas hi haurà un quart episodi de la saga protagonitzada per David Walker. L’aler d’Ohio i el MoraBanc Andorra han arribat a un acord per les dues pròximes temporades. El jugador de dos metres es va iniciar en el bàsquet europeu, i també en el professional, de la mà de l’equip del Principat el 2016. I Walker ha decidit continuar formant-se al club i serà dels pocs jugadors del curs passat que continuaran a l’equip aquesta temporada.

Solana: «La temporada passada va tenir molt mala sort amb les lesions i esperem que aquest curs ens doni molt més rendiment»

L’estatunidenc aquest estiu tenia altres ofertes sobre la taula, però finalment decideix quedar-se al Principat, amb el club que el va portar a Europa un cop conclosa la seva etapa universitària, passant al professionalisme. La temporada passada va patir lesions que el van mantenir diversos mesos sense poder jugar, fet que no li va permetre completar la seva millor campanya des que és a Andorra. Walker suma vuit punts i 2,3 rebots per partit durant la seva etapa al Principat, i vol continuar sent una peça important en el projecte dirigit per Ibon Navarro.

«La renovació de David Walker per a nosaltres és una alegria. Crec que el fet que un jugador que ha estat les últimes temporades al club aposti per seguir creixent dins del nostre projecte només ens pot donar satisfacció», indicava el general manager del MoraBanc, Francesc Solana, que recordava els problemes físics que va patir l’aler: «La temporada passada va tenir molt mala sort amb les lesions i esperem que aquest curs ens doni molt més rendiment. És un dels referents de la nostra afició i és un jugador molt estimat. Aprecia molt el nostre club i el nostre país».

Walker és un dels pocs jugadors de la plantilla de la temporada passada que segueixen en el projecte andorrà. Tot just en són quatre. Moussa Diagne, Guille Colom i David Jelinek són la resta. El grup s’ha renovat a consciència per tornar a afrontar el curs vinent dues competicions, la Lliga Endesa i l’EuroCup. Fins al moment han aterrat a l’equip Jeremy Senglin, Nacho Llovet, Frantz Massenat, Dejan Todorovic, Dejan Musli, Clevin Hannah i Tyson Pérez. La plantilla encara no està completada i en els pròxims dies arribarà alguna incorporació per tal de tancar-la. La pretemporada del MoraBanc arrenca dilluns.