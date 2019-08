Resignació davant les vagues

L’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat viurà avui la segona gran vaga de l’estiu. Si el personal de terra d’Ibèria va obligar a cancel·lar més de 100 vols els 27 i 28 de juliol, els vigilants de seguretat comencen avui una vaga indefinida i les expectatives són que, com sempre que hi ha una aturada, els usuaris que inicien o acaben les vacances siguin els principals damnificats. I els andorrans o residents no són una excepció. Per això, el gerent de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra, Raymond Juan, recomana als possibles afectats que «surtin de casa havent mirat la situació de l’aeroport i dels seus vols». «Poc més poden fer», afegeix.



Fins ara, les agències de viatges del Principat quasi no han notat els problemes que viu l’aeroport català. «Un client ens va trucar perquè va patir un overbooking, però el vam resoldre bé», admet una treballadora de Viatges Emocions. Juan destaca que el servei de les agències inclou el de minimitzar les incidències que puguin patir els usuaris «el màxim possible». «És el tret diferencial entre una agència de viatges i internet. Nosaltres prenem cura dels viatgers», reconeix.



Tot i això, davant d’un vol cancel·lat o qualsevol incidència que pateixin els usuaris, Juan recomana que ho gestionin in situ a més de fer la pertinent gestió amb l’agència contracta. «Encara que les cues de reclamació siguin llargues, la gestió és directa. Si esperen a fer-ho per internet, els terminis s’allarguen encara més. A més, les aerolínies els demanaran molta més documentació i informació», exposa.

Resignació

Poques solucions hi ha davant les vagues en els aeroports. Després de tants anys amb els mateixos problemes cada estiu, Juan admet que «els viatgers ja s’hi han acostumat. No queda una altra opció que resignar-se i armar-se de paciència. Acabaran gaudint de les seves vacances». Per sort, fins ara, l’AVA ha constatat que la incidència de les vagues en els usuaris d’Andorra és «mínima».