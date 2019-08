Murals amb missatges de civisme i tolerància

El Comú d’Escaldes-Engordany estrena proposta. Organitza per primer cop l’StrE-Et Art Festival, una proposta perquè els joves s’expressin mitjançant els murals. En aquest sentit, s’habilitaran espais a la parròquia per als més destacats. Tindrà lloc del 20 al 22 de setembre, amb la data límit del 30 d’agost per presentar les propostes.

La consellera de Joventut del comú escaldenc, Laura Lavado, assenyalava que es tracta d’«habilitar espais urbans als joves perquè es puguin expressar i mostrar el seu talent a les diferents disciplines urbanes». Aquest és el motiu per confeccionar aquesta nova iniciativa, per «continuar corresponent a les necessitats dels joves, a més d’apropar l’art a la ciutadania, fent del carrer el millor dels escenaris». La idea per crear l’esdeveniment va sorgir dels departaments de Joventut i Cultura de la corporació i de Pol Alexandre.

Lavado va remarcar que serveix per «promoure la vida creativa, la cohesió i l’intercanvi creatiu entre els joves a la parròquia», subratllant també que els missatges i les propostes que s’emetran en els murals són de temàtica sobre la pau, convivència, civisme i tolerància. El concurs, que tindrà quatre categories (de 12 a 17 anys, de 18 a 25, de 25 a 36 i per a les escoles d’art), repartirà un total de 1.000 euros en premis.

Les propostes per participar-hi es podran presentar en format digital a l’àrea de Joventut del mateix comú durant tot el mes d’agost. El jurat decidirà les deu obres a passar a la segona fase i que s’hauran de pintar en els deu murs habilitats per la parròquia, els dies 20 i 21 de setembre. Els guanyadors es decidiran el 22 a la jornada d’inauguració en què també es portarà a terme una festa.