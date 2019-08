Encamp restableix a partir d’avui la circulació al carrer Major

A partir del 19 d’agost, el comú d’Encamp preveu noves afectacions que informarà amb anterioritat per intentar que les molèsties als veïns siguin les mínimes. L’inici de les obres de les avingudes Joan Martí i François Mitterrand a Encamp a principis d’any han comportat canvis en la circulació i també en el transport públic. Els treballs van iniciar-se a partir del mes de febrer, quan es va tallar el trànsit entre la rotonda del Prat de Genil i la plaça del Consell, fet que va comportar l’anul·lació de dues parades de bus (la de la rotonda Prat de Genil i la de la plaça Sant Miquel) així com l’obligació dels vehicles de buscar rutes alternatives.

Està previst que a partir del 14 d’agost al vespre, es restableixi el pas de vehicles pel pont de les escoles, la zona més delicada de les obres que s’estan portant a terme. Així quedarà oberta la circulació en els dos sentits de la marxa a l’avinguda de Joan Martí. El passeig de l’Alguer quedarà restablert per a pas de vianants.

