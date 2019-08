Rellevància de la figura femenina a les produccions de l’ENA

El projecte de col·laboració a través de coproduccions amb productores i companyies espanyoles és la via principal amb la qual treballa l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) de cara al període 2019-20, amb cinc propostes que comptaran amb la figura femenina com a element principal de les obres, on hi entren diferents tipologies escèniques, que van des de la comèdia a l’espectacle familiar amb diversos llenguatges teatrals i objectius culturals i pedagògics.

El 2018 es va produir un canvi en la línia editorial i la direcció artística, formada per Mònica Vega, Joan Hernàndez i Alfons Casal van decidir començar una estratègia per donar sortida als professionals del país i les seves produccions fora de les nostres fronteres. Es va realitzar la iniciativa a través de la coproducció amb companyies i productores foranes, i l’aposta ha continuat per aquest període per l’èxit recollit, amb l’expansió del projecte, l’augment en el nombre d’espectadors i la creació de xarxes professionals i artístiques. «Hem multiplicat per tres les propostes respecte a les rebudes el 2018. Crear xarxa i donar-los a conèixer fora ha facilitat aquest camí», assenyalava Casal. L’objectiu a més curt termini és obrir portes i perspectives professionals als artistes nacionals, que els permeti tant treballar al país com fora i que comptin amb una projecció rellevant.

Propostes

Entre les obres que es podran veure està Prostitución, que té en el seu repertori a les televisives actrius Carmen Machi, Nathalie Poza i Carolina Yuste. Narra el procés d’exploració sobre la prostitució, donant veu a les protagonistes, fent públic els diferents tipus que hi ha i altres aspectes com el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, a més de problemes derivats com la immigració il·legal, addiccions en forma de drogues i alcohol i violència de gènere. Es podrà veure a la sala principal del Teatro Español de Madrid del 17 de gener al 23 de febrer del 2020 i farà gira per tot Espanya. També l’any vinent a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria, amb data encara per determinar.

Èxit (Els 10 manaments) és la primera proposta del cicle, amb un cartell compost per Irina Robles, Mingo Ràfols i Roser Batalla. És un espectacle de petit format on s’explica la història del primer dia de feina d’una cap de recursos humans que haurà d’acomiadar a un treballador. Les representacions confirmades són el 27 i 28 de setembre al Teatre de les Fontetes de la Massana i tres setmanes a l’octubre a l’Eixample Teatre de Barcelona.

Clementina és un acostament al públic infantil. Tracta d’una nena que sucumbeix a l’autoritat dels pares davant l’esperit rebel que posseeix, i al final de l’obra es comprovarà si li torna a sortir. Gemma Garcia, Raquel López i Xavi Pérez en són els actors. El 12 d’octubre es representarà a les Fontetes i formarà part del programa de la Temporada de Teatre Infantil d’Andorra la Vella. Com menja un caníbal és el projecte més ambiciós de la companyia La Virgueria. Barreja text, teatre gestual i circ,; i explica la història dels fràgils, els desfavorits a qui tothom deixa de banda. Un total de 10 actors saltaran a l’escenari: Núria Montes, Maria de la Pau Pigem, Guillem Barbosa, Patrícia Bargalló, Sílvia Capell, Guillem Gefaell, Carles Gilabert, David Menéndez i Lara Renard. El 20 i 21 de desembre es veurà al Centre Cultural Lleialtat Santsenca, farà una gira per Catalunya i aterrarà a l’Auditori Claror el primer semestre de l’any vinent.

L’última obra és De quin color és un petó. És un espectacle de dansa i teatre. Un conte infantil d’un viatge a través del món dels colors i les emocions. L’interpreten Verònica Pérez, Dani Sampaio i Pere Vilarrubla. Es veurà l’11 d’octubre a la Fira de la Mediterrània de Manresa.

Mirada a França

El mercat català i espanyol és el que més s’ha treballat i amb el qual s’han aconseguit fins al moment confirmar les coproduccions. Però des de l’ENA i el ministeri de Cultura i Esports es vol anar més enllà, i mirar cap als veïns del nord. En una recent trobada amb l’ambaixadora francesa, Jocelyne Caballero, es va tractar d’establir lligams en aquest sentit, perquè «ens faciliti els contactes perquè tinguem més eines per poder crear xarxa per l’altra banda», indicava Sílvia Riva, ministra de Cultura i Esports.