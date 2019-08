La Massana acollirà classes de ioga a l’aire lliure

Entre l’oferta d’estiu massanenca també hi ha altres activitats variades, com ara les que fan referència a les sortides a cavall al Comapedroa, amb col·laboració amb l’Hípica l’Aldosa. També es duen a terme diferents sortides guiades, una acció conjunta que es realitza amb els hotelers de la parròquia.

Des del Comú expliquen que «de moment, s’està comprovant que es tracta d’una bona proposta, ja que les convocatòries atrauen una vintena de persones al Prat Gran, que l’únic que han de fer és portar la seva estoreta». L’ens també va afegir que estan previstes dues sessions més: el 24 d’agost i el 7 de setembre. Encara hi haurà dues sessions més: 24 d’agost, que consistirà sobre la modalitat de ioga vinyasa, i el 7 de setembre, sobre ioga avançat.

El Comú de la Massana va informar ahir que el pròxim 16 d’agost es durà a terme una classe de hatha ioga. De fet, des de la corporació es destaca que una de les novetats de l’oferta turística de la Massana per aquest estiu és la pràctica de l’activitat del ioga a l’aire lliure. La fórmula, segons expliquen, és la mateixa que amb altres accions, és a dir, es busca la col·laboració amb empreses de la Massana, en aquest cas, amb Amrit Ioga, que pel fet de ser una prova pilot ofereix les sessions de forma gratuïta.

