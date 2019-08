Tal dia com avui de fa 14 anys

► Un de cada tres portuguesos vol marxar d’Andorra

L’alt nivell de vida al Principat i les arrels dels residents, van ser els motius principals perquè un terç dels lusitans afirmés que volia marxar del país.

► Les dones del PLA aspiren a la reelecció a l’executiva l’INLW

Les responsables de la secció femenina del PLA van presentar candidatura per a la reelecció de Joana Flores a la Internacional Liberal de Dones (INLW).

► L’associació d’agents de circulació es dissoldrà

L’ANSC va anunciar que convocaria eleccions, però si no hi havia suficients candidats desapareixeria. Els representants de l’entitat van treballar durant un any en la llei del cos.

► Ubach: «Reconec el paper de Roig, però està desfasat»

El líder de l’USdA, Gabriel Ubach, va negar que estigués controlat políticament, tal com va dir el fundador del SAT, Antoni Roig. El secretari general va negar amb rotunditat que l’organització estigués sota la tutela del Govern

...el protagonista

Gabriel Ubach

El secretari general de la Unió Sindical (USdA), Gabriel Ubach, va defensar l’organització que liderava davant les crítiques del sindicalista Antoni Roig, el qual va afirmar en una entrevista a EL PERIÒDIC que l’USdA és un sindicat «dels partits polítics controlat pel Govern». Ubach va assegurar que això era rotundament fals.