Pal-Arinsal invertirà tres milions l’hivern que ve

Pal Arinsal ja té en marxa les tasques per preparar una temporada d’hivern que de moment es percep amb «bones sensacions». El director de l’estació, Josep Marticella, va assegurar que estan «molt il·lusionats» i malgrat no poder desvelar massa detalls, sí que avança que la previsió és que la temporada de neu comptarà amb una inversió de tres milions d’euros. De fet, va explicar que el Comú de la Massana farà una aportació d’1,4 milions «i finançarà unes obres, que per ara no puc avançar». El que sí que explica és l’acord que han assolit amb un privat i que els permetrà renovar tots els lockers, és a dir els armariets, tant de Pal Arinsal com del telecabina de la Massana. «Es tracta d’una aportació privada de 500.000 euros per a tots els armariets. Això ens permet tenir una empresa que durant 10 anys ens farà els lockers, cosa molt bona per als clients perquè tindran uns espais d’última generació», destaca Marticella, afegint que no deixa de ser una aposta que ha de permetre «millorar l’experiència del client».



El director dels camps de neu massanencs apunta que els tres milions d’euros d’inversió «van en la línia del que hem fet els últims anys» i que, per tant, «seguim amb una voluntat ferma de generar resultats positius i anar millorant el producte sense posar en risc les finances de l’estació». L’any passat van ser sis milions d’inversió que van anar destinats a fer, per exemple, una nova bassa a Arinsal de 21.000 m3 per millorar la capacitat d’innivació artificial del sector, adquisició de nous canons de neu, ampliació de pistes i creació d’algunes de noves. Marticella remarca que «som un atractiu i un motor econòmic i com millor tinguem l’estació, millors es comportaran els agents econòmics que depenen de nosaltres».

Perspectives

El fet d’haver apostat per esdevenir una estació oberta 10 mesos a l’any comporta que a dia d’avui, en plena temporada estiuenca, hi hagi quatre aspectes en marxa: les activitats d’estiu, el manteniment dels ginys mecànics per a l’hivern que ve, algunes inversions que ja s’estan treballant i la comercialització de l’hivern. En aquest darrer cas EMAP, la societat que gestiona les pistes de la Massana, va començar a comercialitzar el mes de març passat. «Per aquest any que ve estem molt il·lusionats», admetia Maricella, apuntat que la previsió és poder obrir les pistes el 30 de novembre i tancar-les el 13 d’abril. «Fins ara el retorn que hem tingut en l’àmbit comercial és molt positiu, les sensacions són bones, encara que després, fins que no comencem, no ho tindrem clar», va reconèixer.



Igualment i en relació a la resposta dels mercats, va destacar el fet d’apostar per una comercialització anticipada, afirma que des d’EMAP «cada cop ens anticipem més perquè el mercat necessita tranquil·litat i tenir clara l’aposta de Pal Arinsal».



Pel que fa al renovat forfet Valls del Nord, el passi conjunt per esquiar tant a Pal Arinsal com a Ordino Arcalís, exposa que encara no es pot valorar massa la resposta del públic i que en ser un tiquet amb preu evolutiu, és a dir, que incrementa de cost a mesura que s’acosta l’inici de temporada, cal esperar. El primer canvi de preu es produirà el 15 de setembre i es considera que llavors serà un bon moment per valorar la situació i comparar les vendes amb les d’anys anteriors. «De moment les vendes són les que han de ser, que són poques, però el gruix es generarà abans del 15 de setembre», va manifestar.

Preparats

Tot i ser molt d’hora per avançar valoracions, Josep Marticella va deixar clar que la feina als camps de neu no s’atura i que, per tant, quan arribi el moment de posar en marxa l’engranatge hivernal de l’estació estaran a punt. «El dia que caigui la primera nevada, ho tindrem tot preparat», va assegurar.