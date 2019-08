L’ocupació a les cases rurals se situa al voltant del 70% a l’agost

el turisme rural, que en els últims anys està en auge, es manté estable en els darrers anys, tot i que aquest estiu està patint una lleugera davallada respecte al 2018. Segons diverses propietats consultades pel PERIÒDIC, l’ocupació en aquest tipus d’allotjaments durant el mes d’agost està sent d’entre el 60 i el 70%. Tot i això, des del sector són optimistes i ja es preveuen reserves de cara al mes de setembre, especialment pels dies festius a Catalunya, com per la Diada o per la Mercè de Barcelona. En tot cas, cal desttacar que el percentatge d’Andorra és superior al dels Pirineus aragonesos, on la demanda és del 40%, però força inferior en comparació amb els catalans, que estimen superar el 90%.

Pel que fa al Principat, la majoria dels allotjaments es troben a Encamp, Canillo i Ordino. L’evolució de l’oferta en els últims anys ha anat a l’alça, malgrat que és considerablement menor respecte a les places que s’ofereixen als hotels o als apartaments. En aquest sentit, segons dades del departament d’Estadística, cal destacar al 2014 hi havia 39 cases arreu del país destinades a aquest ús, mentre que el 2018 ja eren 76, gairebé el doble. A partir de l’any 2017 les cases rurals van quedar regulades dins la llei general de l’allotjament turístic. En destinacions properes, la demanda per establir-se en un allotjament rural va a l’alça pel fet de poder fer excursions a prop de la natura i per ubicar-se en un indret allunyat dels centres.

Càmpings

En relació als càmpings, els mesos de juliol i agost d’enguany no estan esdevenint especialment piadosos amb ells, ja que en alguns casos han arribat a experimentar un descens del 40% pel que fa a la seva ocupació respecte a anys anteriors. Aquesta situació afectaconcretament a aquells que estan situats en ple centre del Principat, mentre que a les parròquies més altres no observen una baixada tan significativa.

Els responsables d’aquests negocis apunten al fet que, cada cop més, «la gent aparca les autocaravanes al carrer per tal d’estalviar-se el preu que costa llogar una parcel·la». Aquest fet repercuteix de forma molt negativa, no només en els ingressos dels càmpings sinó també en la preservació del medi ambient, ja que tal com van assenyalar des de la direcció de diferents centres «cada matí ens trobem gran quantitat de deixalles en zones naturals, que a banda de crear mala imatge, contaminen».

Acampar al pàrquing

Les proximitats del Centre Comercial River és una de les zones més afectades per aquesta situació, on durant les nits d’estiu «s’hi poden observar desenes de famílies dormint dins de les autocaravanes».En Xavier, pare de dues nenes de 8 i 12 anys, és una d’aquestes persones que en comptes de fer ús de les instal·lacions habilitades per acampar, decideix fer-ho en aparcaments públics. Es justifica dient que «actualment, el preu d’una parcel·la no està en consonància amb els serveis que s’ofereixen, i jo no vull pagar per una atenció que no és la correcta». Així i tot, reconeix que «és cert que accions com la meva afecten negativament en els negocis, però ells miren per la seva butxaca i jo miro per la meva, l’ésser humà és egoista, què hi farem». D’altra banda, assegura que en el seu cas «no embrutem, l’endemà ho reciclem tot, però és clar que hi ha gent que fa tot el contrari, i ja els hi va bé això als responsables dels càmpings, ja que així tenen l’excusa per fer una denúncia pública».

Vacances rodades

I és que el negoci de les autocaravanes segueix en auge per quart any consecutiu. La majoria dels turistes, però prefereix el lloguer abans que la compra, ja que un vehicle d’aquestes característiques pot costar de mitjana uns 60.000 euros. Al Principat, l’única empresa amb flota d’autocaravanes és If Rent, que compta amb tres de grans per a sis persones, quatre de quatre places i dues més que són càmpers.



Tot i que la majoria de la clientela és d’Andorra, també hi ha gent de les rodalies, com la Seu d’Urgell, que acudeix a aquesta empresa per llogar el vehicle que necessita per a unes vacances rodades. «Normalment venen famílies amb nens il·lusionats per muntar en una autocaravana, però cada vegada són més freqüents parelles que volen una furgoneta per anar de ruta per França o Espanya», va detallar un treballador de l’empresa.