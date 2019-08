Més optimització, més caliu

El refugi lliure de Cabana Sorda, situat a una hora i pocs minuts a peu de la Vall d’Incles, fa goig i la remodelació total de l’equipament ha tingut una bona acollida pels usuaris. «Ha canviat completament», «ara té caliu» o «ha fet un salt de qualitat molt bo» són alguns dels elogis dels excursionistes que ahir estaven de pas per l’equipament, que incorpora un nou aïllament tèrmic i pous de llum, així com un vàter sec. A més, Medi Ambient ha fet una reorganització interna per optimitzar l’espai i la instal·lació té cabuda per 20 persones.



En Nicolàs Pechino va passar la nit de dijous a divendres al refugi amb dos amics més. Tots ells no tenen més de 16 anys, però fa anys que acudeixen plegats perquè els agrada «molt» banyar-se a l’estanyó de Querol, que descansa als peus de l’equipament. Els joves van destacar la funcionalitat del nou aïllament tèrmic. De fet, «feia molta calor dins del refugi i hem dormit a l’exterior mitjà nit», va explicar Pechino. D’altra banda, i abans d’encarar l’últim bany del dia i baixar a la vall, els joves van recollir i netejar l’interior de l’equipament. Va ser un fet que no va passar per alt el responsable del departament de Manteniment de Refugis, Albert Pla. «Dona gust veure com ells mateixos agafen la iniciativa i tenen cura de les instal·lacions», agraïa.

Brigada de joves

Tot i el bon estar de les persones que ahir van fer ús dels equipaments lliures, el grup de Manteniment de Refugis vetlla per la seva neteja i el seu manteniment. A l’igual que l’any passat, 26 joves majors de 18 anys recorren diàriament les muntanyes del Principat i ho fan amb una motxilla que buida pesa quatre quilos. L’omplen amb la brossa dels refugis i alguns aprofiten també per recollir els residus que troben pel camí. Tanmateix, els proveeixen amb material bàsic de primers auxilis i de primera necessitat. «Fan una gran tasca de conscienciació», va manifestar el secretari d’Estat del Ministeri de Medi Ambient, Marc Rossell.

Més recomanacions

Tot i les millores dutes a terme, els usuaris segueixen proposant-me més. Tant Pechino com Fornell creuen que seria «oportú» dotar els refugis d’electricitat. «Almenys d’un endoll que permeti carregar el mòbil, més que res per si hi ha una emergència», va recomanar Fornell després de posar el segell del refugi a la carta, plena a vessar de marques impreses, d’equipaments lliures.