L’FC Andorra fitxa el porter Miguel Bañuz i el lateral Miguel Loureiro

L’energia no es crea ni es destrueix, es transforma. Això és el que passa també amb la plantilla de l’FC Andorra, que està patint modificacions per tal d’adaptar-se al repte de jugar a Segona B. Ahir al matí el club tricolor va anunciar dues noves incorporacions a l’equip: el lateral dret Miguel Loureiro i el porter Miguel Bañuz. Els dos jugadors compten amb una experiència contrastada a la divisió de bronze.

De fet, Loureiro arriba després de jugar amb el Córdoba a Segona i també havia militat a les files del Pontevedra en la mateixa divisió. El jugador, format a les categories inferiors del Celta de Vigo, va comentar que «m’he sentit molt còmode des que he arribat a Andorra. Tots m’han tractat molt bé des del principi i veig que és un club molt familiar. Hi ha molt bon grup i tinc moltes ganes de començar aquest projecte tant il·lusionant a Segona B».

La finestra de fitxatges tanca el 31 d’agost i el club podrà disposar d’un total de 25 jugadors

Quant a Bañuz, porter de 26 anys, havia jugat les tres últimes temporades a l’Alcoià i es va formar en les categories inferiors del Barça. El jugador afegirà material genètic en aquest ADN blaugrana que Albert Jorquera va indicar que es buscava al club des d’un inici. A més, va jugar cinc partits amb el Barça B a Segona. Però on té experiència demostrable és a Segona B, on ha disputat 96 partits. Sobre la seva decisió de formar part del projecte de Gerard Piqué, va expressar que «estic molt content de pertànyer a la família de l’Andorra. Tinc moltes ganes que comenci la competició i d’aportar el que pugui per donar impuls a l’equip».

Amb Bañuz, Diego Huesca, que va debutar en l’amistós contra el Mollerussa de dimecres; i Nico Ratti, que la temporada passada es va guanyar el pseudònim de Mur després d’encaixar només 10 gols en 18 partits, el que implica una mitjana de 0,55 gols per matx, la porteria ja està tancada. No es pot dir el mateix sobre les altres posicions, ja que l’ascens a Segona B sense passar per Tercera implicarà més canvis en la plantilla, tant d’entrada com de sortida. La finestra de fitxatges tanca el 31 d’agost i el club podrà disposar d’un total de 25 futbolistes.