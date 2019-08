L’FCF desestima el recurs del Terrassa per alineació indeguda

El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF) va desestimar ahir el recurs que va presentar el Terrassa FC sobre el duel contra l’FC Andorra que es va disputar dimarts. El club egarenc van presentar un escrit on indicava que en el matx de la primera ronda de la Copa Catalunya els tricolor incomplien el punt 6 de la normativa que estableix que «podran inscriure’s a l’acta fins a 20 jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran de disposar de llicència federativa en vigor». Els del Vallès Occidental van denunciar que eren sis els jugadors que es trobaven en aquesta situació: Javi Martos, Joan Cervós, Diego Huesca, Iker Goujon, Ricard Cucu Fernández i Izan Fernández.

Però la resolució federativa exposava que «dels sis jugadors que el Terrassa FC al·lega que no disposaven de llicència federativa a favor de l’FC Andorra, únicament tres d’ells efectivament no constaven inscrits en la data del partit: Javi Martos, Diego Huesca i Izan Fernández». Pel que fa a Cervós, Goujon i Cucu, «disposaven de llicència activa a favor de l’FC Andorra, en concret a favor del seu equip B, amb anterioritat a la disputa del partit».Així doncs, i segons la resolució de l’FCF, el club tricolor complia «amb el requisit d’alineació d’un mínim d’11 jugadors amb llicència activa, i un màxim de quatre sense llicència activa, que s’estableix a les normes reguladores de la competició».

D’aquesta manera, el conjunt del Principat continua endavant amb la Copa Catalunya i demà s’enfrontarà al Lleida a la segona eliminatòria de la competició. Un rival que, tal com va apuntar el central Adrià Vilanova, «és un equip que porta més setmanes entrenant que nosaltres i més partits. Per sort jugarem a casa i intentarem afrontar-ho de la millor manera per passar de ronda». I és que els tricolor van començar la temporada en gran, enfrontant-se a un rival que s’havia reforçat molt bé i que portava més rodatge en la competició. Tot i això, l’entrenador Gabri Garcia va expressar que «en alguns casos començar amb partits oficials pot ser contraproduent però en el nostre cas crec que ha sigut bo, sobretot degut a tota la velocitat que ha portat el procés».

D’altra banda i tenint en compte que el de demà serà el tercer duel de la setmana, el tècnic va remarcar la importància de recuperar els jugadors de cara al matx contra el Lleida: «Estem amb una plantilla relativament curta i hem de recuperar els jugadors que han fet un esforç molt gran. La idea és intentar competir al màxim perquè tots els jugadors puguin anar sumant minuts». Pel que fa al joc, va remarcar que, tot i la incorporació de nous jugadors, volen mantenir l’essència: «Volem ser dominadors del joc, de la pilota i ser un equip ofensiu. Hi haurà matisos perquè la categoria és una altra i hi ha nous jugadors però creiem en aquesta manera de jugar», afegia.

Si els tricolor s’imposen al conjunt de la terra ferma, passaran de ronda i en la tercera eliminatòria s’enfrontaran al Prat o al Cornellà, en funció de qui guanyi dissabte.