Aquest mes d’agost la setena edició del cicle ONCA Bàsic compta amb tres actuacions. Avui el Trio Goldberg, estrena Mozart en trio al Museu Carmen Thyssen Andorra (20.00 hores).

La formació composta per Francesc Planella (violí), Laia Capdevila (viola) i Mireia Planas (violoncel) realitza aquesta actuació prèvia visita guiada a l’exposició Femina Feminae. Planella indicava que «a finals de l’estiu de 1788 i coincidint amb la composició de les tres últimes simfonies, Mozart va escriure el que seria el seu únic trio per a corda, un dels primers trios escrits en la història, tot i que finalment va ser denominat Divertimento. El compositor el va escriure per al seu col·lega maçó Johann Michael Puchberg que li havia fet un préstec en una de les èpoques de crisi econòmica. Segons Alfred Einstein, musicòleg i biògraf de Mozart, aquesta va ser una de les obres més honorables del compositor».

Demà el Trio Goldberg presentarà el seu programa a la Casa de la Vall (19.00 hores). D’altra banda, el Duo Divertimento, format per David Font Bernet (guitarra) i Elizabeth Downes (flauta), tancarà el 18 d’agost la seva gira de tres concerts dins el Cicle ONCA Bàsic amb el seu programa Un vespre de divertimento, a Sant Romà de Vila.