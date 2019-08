Tal dia com avui de fa 12 anys

► Compensació per als propietaris de la Plana

Els propietaris de terrenys entre el centre de la Plana i la cota 1.350 perdien els seus drets després que la Vall del Madriu es declarés zona de protecció. Per això, van rebre terrenys -que fins aleshores havien estat comunals- a la carretera de la Plana i el Comú es va quedar amb la zona no edificable.

► Els veïns del Pas reivindiquen un transport públic més eficient

Els veïns del Pas de la Casa incidien en la necessitat que hi hagués millores en el transport públic i reclamaven un servei eficient i a un preu raonable. L’objectiu era pal·liar part dels problemes de mobilitat que pateix el Pas.

► Tres detinguts a la Cerdanya per estafa

Els Mossos d’Esquadra detenien tres joves per un cas d’estafa per clixé. El sistema que consistia a vendre un mètode per duplicar bitllets de curs legal.

► Derrota i un lesionat a la primera ronda de la Copa Davis

Andorra perdia en el primer partit de la Copa Davis a Armènia contra l’equip amfitrió. Jean Baptiste Poux es veia obligat a abandonar per una lesió.

El protagonista: Lluís Cartes

El cantautor i la seva banda, els Fluxes, feien sonar els temes del primer disc de Lluís Cartes, ‘Camina descalç’, a la plaça dels Coprínceps d’Escaldes-Engordany com a part del cartell del cicle Colors de Música de la parròquia. Ja havia presentat el disc a Ordino i Canillo l’estiu del 2006.