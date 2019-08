Espanya sospita que els Pujol tenen més fons amagats al Principat

El jutge de l’Audiència Nacional, José de la Mata, ha demanat el saldo i moviments de diferents comptes bancaris a nom de l’exdirector d’RTVA, Francesc Robert, perquè sospita que hi podria haver fons amagats fins ara desconeguts de Jordi Pujol Ferrusola, fill de l’expresident de la Generalitat.

En un aute amb data del 7 d’agost que va ser publicat ahir pel diari El Mundo, el magistrat va lliurar una nova comissió rogatòria al Principat a petició de la Fiscalia Anticorrupció espanyola davant de la sospita que, segons destaca el jutge, Pujol Ferrusola «és o ha sigut titular de diferents fons dels que ja es coneixen». Es tracta de comptes a quatre entitats bancàries del país a nom del soci de Jordi Pujol júnior, en les quals es registraven moviments sospitosos com ara abonaments que, segons la justícia espanyola, no estarien justificats.

De l’aute es desprèn que «segons la documentació aportada, Jordi Pujol Ferrusola, en connivència amb Francesc Robert, va utilitzar diferents comptes bancaris en les quals figurava com a titular aquest últim». Així ho resumeix el jutge per demanar la informació davant de la sospita que el fill de l’expresident de la Generalitat tingués més diners dels que fins ara es pensava.

Per això, el magistrat demana a les autoritats andorranes que demani als bancs concernits «tots els comptes que haurien estat oberts» i en els quals hi figuri Francesc Robert com a titular, apoderat o que en tingui un dret derivat. Francesc Robert figura com a imputat en la causa que lidera de la Mata per investigar la fortuna de la família Pujol a Andorra. De fet, l’exdirector d’RTVA ja havia declarat en seu judicial fins a dues ocasions, una com a testimoni i l’altra com a investigat. Segons l’agència Efe, Francesc Robert va admetre que havia fet negocis i inversions amb el fill major dels Pujol, però va defensar que tots ells havien sigut «lícits».

El passat 25 de juliol es van complir cinc anys des que l’expresident de la Generalitat català enviés als mitjans de comunicació una carta justificant els seus fons a Andorra procedents de l’herència del seu pare Florenci. Aquests fons ja havien estat investigats des del 2012 en diferents jutjats i posteriorment les causes es van acumular a l’Audiència Nacional, en les quals hi figuraven com a imputats el matrimoni Pujol-Ferrusola i sis dels seus set fills.

El fill major dels Pujol va estar vuit mesos a la presó per ordre del jutge de la Mata, acusat d’amagar el seu patrimoni des que estava sent investigat. El magistrat li va imposar en un inici una fiança de tres milions d’euros i no va ser fins que se li va rebaixar a 500.000 que el primogènit dels Pujol-Ferrusola va poder pagar-la i sortir de la presó de Soto del Real, a Madrid.