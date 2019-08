Troben els cos sense vida del menor desaparegut a Espot

Hi ha marge per recórrer en l’oferta d’altres allotjaments

La localització va activar ràpidament una unitat d’Intervenció de Muntanya dels Mossos d’Esquadra com a policia judicial. Paral·lelament, mitjançant el Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers, es va habilitar un equip d’atenció psicològica per a la família.

La família, de nacionalitat holandesa, estava de vacances en un càmping de la zona. El matrimoni havia sortit a fer una excursió per la muntanya i en tornar-hi van trobar a faltar el fill. Immediatament es va activar la recerca amb quatre dotacions dels Bombers i una unitat dels Mossos d’Esquadra. Després d’una pausa durant la matinada, tan bon punt va sortir el sol es van reprendre les tasques de recerca, amb un helicòpter i cinc dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat de Catalunya més una altra unitat dels Mossos d’Esquadra.

Per El Periòdic

