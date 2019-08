El VPC debutarà a la divisió d’Honor a casa

El VPC Andorra debutarà en la divisió d’Honor com a local, i ho farà el 15 de setembre contra el Canton d’Alban. El tècnic Jonathan Xepi Garcia va expressar que «els jugadors estan molt motivats perquè un debut a casa és molt maco. Esperem que els aficionats ens facin costat, serà una posada en escena interessant. Ens trobarem un rival dur, però no només ho seran ells, hi ha diversos equips que estan molt ben formats. Ens ha tocat un dels grups més difícils». Els tricolor aterren a aquesta nova categoria i són conscients que han de «tocar de peus a terra. Mantenir-se seria el primer objectiu i després, per què no, arribar a les fases finals».

Els compromisos amb la selecció faran que es modifiquin les dates de dos partits d’anada: contra el Toulouse i el Laroque. «Anem a Turquia i rebem a Bòsnia en aquelles dates i això farà que encadenem 11 partits seguits. Per això estem treballant en la part física perquè serà dur. La segona volta serà més tranquil·la i tindrem dates de repòs que ens aniran molt bé». L’equip ha incorporat nous jugadors de cara aquest nou curs i el tècnic afirmava que s’han integrat molt bé a l’equip.