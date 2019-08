El MoraBanc Andorra tanca la plantilla amb el francès Bandja Sy

El BC MoraBanc Andorra va fer públic ahir el fitxatge de l’aler-pivot francès Bandja Sy per un any i tanca d’aquesta manera la plantilla. El jugador, de 28 anys i 2,05 metres, arriba provinent del Partizan de Belgrad de la Lliga Adriàtica, amb unes xifres mitjanes de 9,7 punts i 5,8 rebots. Sy ha realitzat quasi tota la seva carrera a equips de França com el Pau-Orthez, el Nancy o l’ASVEL. Després de fer el pas a Grècia amb l’AEK, va fitxar per l’equip serbi del Partizan de Belgrad. I, per tant, és un jugador que també compta amb experiència a EuroCup.

El francès aportarà experiència i molt d’espectacle. El director general del club, Francesc Solana, va explicar que «Sy és un jugador molt atlètic que juga en la posició de quatre però que ens pot ajudar a la de tres. Té molta energia i molt bon llançament de tres punts. El perfil de jugador que buscàvem i crec que complementarà molt l’equip». Solana afegia que serà un jugador crucial en l’estil de joc que busquen de cara a la nova temporada: «Ens ajudarà en la seva polivalència i a l’estil de joc que volem tenir, a jugar ràpid. Serà un dels jugadors que l’afició s’estimarà més».