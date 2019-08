Les autoritats restableixen la circulació a la CG1 amb dos passos alternatius

Una greu esllavissada ha afectat des de les sis del matí la circulació a la CG1, concretament davant a la Borda Sabater, davant del centre comercial Punt de Trobada. El trànsit ha estat tallat fins a les 12.00 hores, quan les autoritats han habilitat dos passos alternatius per garantir l'entrada i sortida de vehicles lleugers al país per la frontera hispanoandorrana. El cap de Govern, Xavier Espot, ha indicat que la prioritat és «assegurar i reduir el corriment de terra», el qual segueix actiu, i «garantir la circulació del trànsit». Tanmateix, el líder de l'Executiu ha anunciat en una compareixença extraordinària en els llocs dels fets que els tècnics «analitzaran i treballaran amb molta cura» quin ha estat l'origen i la causa del corriment per «revertir les seves conseqüències com més aviat millor».

La circulació s'ha restablert garantint un carril en sentit nord i un altre en sentit sud, a diferència dels dos carrils en ambdós sentits de la marxa que hi ha normalment. Els vehicles que provenen de la Seu d'Urgell accedeixen al país per l'interior de l'aparcament del centre comercial mentre que els abandonen el Principat ho van una via de servei situada darrere de l'establiment. No obstant això, ni els camions ni els autobusos poden circular pels passos alternatius habilitats per qüestions tècniques i de seguretat. En el seu cas han d'accedir o sortir del país per la frontera francoandorrana. En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, ha indicat que ja s'han reforçat els efectius tant a la frontera com a la duana del Pas de la Casa. Respecte a quan es restablirà per complet la circulació, ha precisat que no serà fins a «mitjans de la setmana».

Cronologia de l'esllavissada

L'esllavissada ha tingut dos corriments de terra als volts de les sis del matí en una parcel·la que actualment s'està excavant. El primer és el que ha alertat als vigilants de seguretat del centre comercial, que han avisat als Bombers que «queien pedres», han explicat fonts del cos. Una desena d'efectius s'han mobilitzat fins al lloc dels fets amb cinc vehicles i han arribat al centre comercial minuts abans que es produís el segon corriment, el qual «ha sigut molt gran», precisen les mateixes fonts. En concret, les roques i la terra han caigut a una fosa excavada «d'uns 20 metres de profunditat que estava plena d'aigua», han precisat fonts dels Bombers. La voluminositat i la densitat dels sediments han produït «un tsunami» que ha acabat impactant contra el centre comercial, han assegurat els agents. Alguns dels testimonis asseguren que l'aigua ha arribat fins als sis metres d'altura.

Danys materials

Espot ha confirmat que no s'han de lamentar danys personals. Respecte als danys materials ocasionats, el cap de Govern els ha definit com de «mínima intensitat». La realitat, però, és que la planta baixa del centre comercial Punt de Trobada està anegada i l'aigua també afecta les plantes subterrànies de l'edifici. A més, molts desperfectes són visibles: una roca ha foradat la façana principal de l'establiment i la força dels sediments ha malmès les marquesines d'entrada i una zona d'un ascensor, així com el paviment de l'entrada. Un vehicle estacionat davant del comerç també ha quedat malmès.

El trànsit, principal damnificat

Des del moment del corriment, l'accés entre Andorra i Espanya s'ha hagut de fer per la frontera amb França a través del Pas de la Casa, on s'hi han produït alguns quilòmetres de retencions. Com a conseqüència, també s'han produït retencions en punts de la Cerdanya per accedir al país. El director del Departament de Mobilitat, Jaume Bonell, ha explicat que s'han coordinat amb les autoritats catalanes per minimitzar els efectes del tall viari. En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han tallat la circulació a la rotonda de la Seu d'Urgell que dona accés al Principat i han informat als conductors de la incidència. A l'igual que a Andorra, els agents han restablert la circulació a l'N-145 a les 12.00 hores.

L'incident ha afectat l'entrada dels vehicles privats i també dels autobusos que fan el seu servei regular des de diferents punts de Catalunya. Segons ha informat Ràdio Seu, la companyia d'autobusos Alsina Graells ha reagrupat en un sol autocar a la Seu els passatgers que es dirigien a Andorra i els han traslladat al país passant pel Pas de la Casa. Segons l'emissora, el servei de Reus de l’Hispano-Igualadina està gestionant des de la Seu com trasllada els passatgers per la frontera francoandorrana.

Reaccions de la incidència

A través de les xarxes socials, autoritats i associacions han anat piulant sobre els fets que han tingut lloc avui a Andorra. El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha explicat a través de Twitter que ha conversat amb el Govern per l'esllavissada per oferir «suport tècnic». També ha dit que ha posat a disposició l'Aeroport de la Seu i la col·laboració de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Per la seva banda, l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha publicat al seu compte de Twitter les seves mostres de suport i ha ofert «tot el suport i col·laboració» al Govern «per tot allò que sigui necessari». Per la seva banda, la CEA ha destacat que no hi hagi danys personals i espera que la circulació recuperi la normalitat «com més aviat millor». D'altra banda, i en una segona piulada a Twitter, la patronal ha plantejat «la necessitat que s'impulsi des de l'Executiu un pla global de comunicacions per tal de prevenir les conseqüències econòmiques dels talls».

El tancament de l'accés des d'Espanya es produeix tres mesos després del tall a l'RN-22 a causa d'una altra esllavissada, aquest cop en territori francès, que va provocar que el trànsit estigués tallat durant més de dues setmanes.