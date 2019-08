El Govern i el comú van alertar als propietaris del Punt de Trobada del risc de despreniments

El Govern i el Comú de Sant Julià van alertar al mes de juliol a la propietat dels terrenys on avui ha tingut lloc la greu esllavissada que «hi havia algun ancoratge que no estava bé». Així ho ha assegurat el cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, en una compareixença extraordinària en els llocs dels fets després que el corriment de terres hagi tallat l'accés entre Andorra i Espanya durant sis hores. Els propietaris són els mateixos que els del centre comercial Punt de Trobada i Vila ha precisat que la corporació «va aprovar un crèdit extraordinari» al mes de març per analitzar i corroborar que les excavacions que s'estan efectuant afectaven la deixalleria i el magatzem comunal, els quals confronten amb la parcel·la en qüestió.

Tot i això, Vila ha volgut evitar la polèmica i ha defensat que «fins ara no hi ha una relació directa causa-efecte» entre les fixacions instal·lades i el despreniment de terra. Seran els tècnics els que defineixin les causes del despreniment. En aquest sentit, ha explicat que la propietat «va buscar uns enginyers i una empresa» i actualment «estava en procés de resoldre-ho [els problemes detectats]». Vila també ha manifestat que, tot i el perill detectat, aquest no era «prou alt» com per prendre mesures per garantir la seguretat dels conductors.

La notificació oficial a la propietat es va fer al juliol, però la corporació ja va avisar-la mesos abans que estaven comprovant la seguretat de la zona, ha precisat el cònsol major. En l'escrit es va constat que s'havien de dur a terme una sèrie de treballs per garantir la seguretat.

Preguntat al respecte, el cap de Govern, Xavier Espot, ha confirmat que «havíem tingut coneixement de la situació de possible risc», però ha defensat que «les administracions han complert amb les obligacions que les corresponia». El líder de l'Executiu ha anunciat que els treballs que ara s'hagin de fer dins de la propietat privada per garantir la seguretat de la zona «es faran sota la supervisió de les autoritats comunals i del Govern». Tanmateix, Espot ha avançat que «les solucions que permetin assegurar la muntanya es faran en terreny de titularitat pública». En concret, ha assenyalat que «s'haurà de fer un mur o una barrera que segueixi la línia de la carretera com a mesura definitiva».

Sigui com sigui, els Bombers estan més preocupats per les instal·lacions comunals situades al costat de la Borda Sabater que pel corriment de pedres original, el qual segueix actiu. «S'estan enduent part de la muntanya i es desplaça cap on està ubicada la deixalleria. La paret s'està debilitant i pot caure», asseguren els efectius del cos que s'han desplaçat al lloc dels fets.