Una associació denuncia la falta d’inversions al tren de l’Hospitalet

Un conjunt de ciutadans francesos ha creat un comitè per reclamar millores a la línia de tren de l’Hospitalet. El grup, que compta amb el suport del moviment dels Armilles Grogues, d’alcaldes de la zona, de sindicats i de partits polítics de França, denuncia la falta d’inversions en el tram entre La Tour de Carol i Ax-les-Thermes, que permet enllaçar amb Tolosa i amb París. Consideren que el pla estratègic ferroviari del govern francès és «perjudicial» per al manteniment de les línies de tren convencionals i afirmen que aquest factor els fa témer «el pitjor» de cara a un eventual tancament de la xarxa ferroviària que també dóna accés al Principat.

El comitè en defensa de la línia ferroviària de l’Arieja té previst convocar una reunió a principis del mes de setembre a la localitat de Varilhes, a l’Arieja, perquè usuaris del servei i altres ciutadans se sumin al moviment reivindicatiu per evitar un possible tancament a mitjà termini del tram entre Ax-les-Thermes i La Tour de Carol i per demanar millores a la xarxa ferroviària. Tot i això, els manifestants no tenen bons auguris de cara al futur de la línia de tren ja que alerten que el govern francès ha classificat la línia com a «no rendible».

Actualment, hi ha cinc combois tant d’anada a Tolosa des de La Tour de Carol -passant per l’Hospitalet- com de tornada, i un comboi de nit que enllaça la localitat de la Cerdanya Francesa, a través de la qual també es pot accedir a Espanya, amb París. Fonts del comitè de defensa del servei de tren a l’Arieja expliquen al PERIÒDIC que la xarxa de tren és «vital» per als habitants de la zona i creuen que si es fessin més inversions, tindria molt més potencial i més viatgers.

En aquest sentit, expliquen que d’aquesta manera el departament de l’Arieja i Andorra també estarien «millor» comunicats amb la capital francesa així com amb altres localitats, ja que a partir de Tolosa els usuaris també tenen l’opció de fer nombrosos transbordaments per desplaçar-se a altres punts de l’Hexàgon.

«La direcció de l’SCNF (la companyia de ferrocarrils francesos) ha desmotivat a més d’un viatger perquè utilitzi aquest mitjà de transport», critiquen fonts del comitè, que reben el recolzament de diputats de l’Arieja a l’Assemblea Nacional, del Partit Comunista, de la França Insubmisa, dels Verds i del Partit Anticapitalista. A més, defensen que la promoció del tren també permetria descongestionar la carretera RN-20, a través de la qual també es pot accedir al Principat, i que també ha estat al centre de les crítiques per la falta d’inversions.

«És impensable que en aquesta zona de muntanya els trens siguin remplaçats pel transport de carreterera contaminant, que pot generar accidents i alhora és costós», relaten des del comitè, que també s’ha posat en contacte amb els dirgents de la regió d’Occitània perquè també hi faci inversions.

A França, les regions tenen competències per gestionar el servei dels trens regionals, però en diferents trobades amb el l’Executiu d’Occitània, les converses han acabat topant amb la falta de finançament per avançar en alguns projectes. El comitè també denuncia altres problemàtiques que han anat sorgint amb la línia, com ara la crescuda dels actes d’incivisme a causa de la supressió dels revisors, el tancament d’estacions i retards constants dels trens. Alhora, reclamen millorar els horaris tant dels trens regionals com del tren de nit fins a París. Els impulsors del moviment també han decidit crear una petició a Change.org per tal de recollir signatures i demanar més recursos per a la millora de la línia.