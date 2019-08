Els autobusos i camions podran accedir al país per la frontera hispanoandorrana a partir de dilluns

Després de realitzar les actuacions oportunes i les verificacions amb els cossos de seguretat i serveis geològics, el Govern té previst habilitar a partir d’aquest mateix dilluns l’entrada dels vehicles pesants per la frontera hispanoandorrana. Tal com ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, després de reunir-se amb la coordinació de tots els equips tècnics i els cossos de seguretat desplaçats a la zona, els camions i autobusos podran utilitzar, en el tram de la zona afectada per l’esllavissada, el carril de la CG1 més proper al centre comercial.

Els vehicles pesants circularan de manera esglaonada per aquest tram amb la coordinació de la policia. En el cas dels passatgers dels autobusos, hauran de baixar i fer el tram afectat caminant i tornar a pujar al vehicle un cop superada la zona. Els vehicles lleugers podran continuar passant per la via habilitada a la part posterior del centre comercial com fins ara.

De manera paral·lela, l’Executiu celebrarà aquest dilluns a les onze del matí un Consell de Ministres extraordinari. En la reunió, el titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, sotmetrà a l’aprovació del Govern la declaració d’emergència. L’objectiu és poder agilitar la contractació de totes les actuacions que s’hagin de dur a terme.