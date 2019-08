Pluja d’estels

És un fenomen que es repeteix cada any: des mitjan juliol i fins a finals d’agost, la Terra travessa un núvol de pols estel·lar que fa que el cel s’ompli d’espurnes brillants. És un festival d’estrelles fugaces que es coneix tècnicament com a perseids –en honor a la constel·lació de Perseu–, o Llàgrimes de Sant Llorenç. Tot i que ja fa dies que es poden veure arreu del món, es preveu que avui, Nit de Sant Llorenç, les Llàgrimes arribin al seu pic més alt just en el moment en què la Terra creuï l’òrbita del cometa Swift-Tuttle i els fragments rocosos –meteoroides–, siguin atrapats pel seu camp gravitatori i es precipitin a gran velocitat a través de l’atmosfera formant una pluja de meteors.



Per observar el fenòmen només cal allunyar-se una mica dels nuclis urbans. El Doctor en Astrofísica Joan Marc Miralles, va explicar que es necessita un horitzó «buidat» per tenir un camp de visió de 360 graus que permeti veure caure les Llàgrimes en qualsevol direcció. «Per a mi, el millor lloc d’Andorra és el Coll de la Botella». «Sobretot, no aneu al port d’Envalira o a Engolasters, que amb la contaminació lumínica dels voltants no es veurà res», va dir Miralles. Més enllà de les tempestes d’estiu que podrien caure durant el dia d’avui, l’astrofísic també va avisar que aquesta nit hi haurà lluna plena. Si bé l’estampa podria idíl·lica, la llum del satèl·lit –entre les 00.00 i les 03.00 hores– dificultarà la seva visió. Segons Miralles, aquesta matinada podrien caure «fins a 100 bòlids per hora», que a partir de demà es reduiran a «50 o 30».



Però els perseids no són l’únic esdeveniment astronòmic de l’agost. Durant aquest mes també es poden veure fàcilment planetes com Júpiter, Mart i Venus.