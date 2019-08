El Trio Goldberg apropa Mozart a la Casa de la Vall

El El Trio Goldberg, amb Francesc Planella al violí; Laia Capdevila a la viola i Mireia Planas al violoncel, van oferir ahir a la Casa de la Vall el segon dels concerts que tenien programats aquest cap de setmana en el marc del cicle ONCA Bàsic. Sota el títol Mozart en trio els intèrprets van oferir a la trentena d’assistents el Divertimento en mi bemoll major, K 563.



Capdevila va explicar que aquesta obra va ser composta per Mozart «al final de la seva vida», amb la qual cosa conté «el caràcter del compositor». Es caracteritza per la senzillesa en les línies melòdiques de Mozart, sent alhora una peça «molt completa». El compositor la va fer per a un amic seu que li va deixar diners en un moment de dificultat econòmica, va afegeir Capdevila. A més, va ser l’únic trio que va compondre.



«El trio té una sonoritat molt bonica i el repte és cobrir totes les veus», ja que habitualment estem més acostumats a escoltar quartets de corda, va detallar la música sobre la formació. Un cop han passat per dos escenaris «emblemàtics» com el Museu Carmen Thyssen Andorra i Casa de la Vall en un cap de setmana, el Trio Goldberg es mostra molt «content» d’haver pres part en el cicle ONCA Bàsic, on ja van participar l’any passat amb les Variacions Goldberg, de Johann Sebastian Bach.



La propera cita del cicle serà el diumenge 18 d’agost, amb el Duo Divertimento ormat per David Font Bernet (guitarra) i Elizabeth Downes (flauta), informa l’ANA.