Comerciants i hotelers no noten les conseqüències de l’esllavissada

Quan el país ja es trobava plenament recuperat de l’esllavissada a l’RN22 que el passat mes d’abril va deixar el Pas de la Casa incomunicat durant més de 15 dies, el despreniment de terra de dissabte a la CG1 va tornar a encendre totes les alarmes, sobretot als comerciants i hotelers de les valls centrals. «Quan ens vam assabentar, ens vam espantar molt i vam estar tot el matí pendents de les xarxes socials i de les trucades de la ministra [de Turisme, Verònica Canals]», va reconèixer la presidenta d’Autèntic Hotels d’Andorra (AHA), Cristina Canut. Segons va explicar, des de l’Executiu es va informar en temps real als responsables dels principals establiments turístics del Principat, de manera que ells ho comunicaven directament als seus clients que, en general, «s’ho van prendre bé perquè tothom sap que això no és culpa de ningú». Així i tot, Canut va lamentar com «s’havia tractat la notícia al costat espanyol», ja que és evident que gent que preveia «pujar i baixar» el mateix dia s’ho va replantejar. En canvi, els que ja tenien reserves prèvies, les han mantingut i les cancel·lacions als hotels han estat mínimes. En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot,va negar que s’haguessin patit anul·lacions del 10%, com s’havia apuntat, i va afegir: «La realitat és que estem parlant d’unes cancel·lacions merament testimonials».



Amb tot, la presidenta d’AHA va considerar que, «malgrat l’ensurt inicial», dissabte va ser un dia normal i va admetre que «a quatre dies del festiu de la Mare de Déu d’Agost, [el tancament de la frontera] podria haver fet molt més mal». Així mateix ho van considerar els comerciants d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany que si bé a primera hora del matí de dissabte van tenir la percepció que els carrers eren «buits», a la tarda «ja havíem remuntat», va afirmar Cristina Gonzàlez, responsable d’una perfumeria de l’avinguda Meritxell. Durant el dia d’ahir, la normalitat al centre del país era «plena».

Diferència entre Andorra i França

Qui també va voler dir la seva respecte a l’esllavissada de la CG1, va ser el president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrier. «Quina diferència quan treballa Andorra i quan treballa França!», va exclamar Carrier, tot recordant els 18 dies de patiment de la localitat encampadana i «felicitant» el Govern actual per la seva «ràpida actuació davant una situació tan greu». Tot i que durant sis hores el trànsit a la frontera hispanoandorrana va ser desviat pel Pas, Carrier va creure «no haver vist més espanyols» dels habituals a la zona i va assegurar que les cues que es registren aquests dies a la duana gal·la són normals «perquè hi ha molta gent i també tenim obres al poble».