Terceravia demana investigar les causes del despreniment

El president de terceravia, Josep Pintat, demana al Govern que esclareixi les causes de l’esllavissada que dissabte va provocar el tall de circulació a la CG-1. El polític lauredià evita fer valoracions a l’espera d’obtenir més detalls, però assegura que la formació vol saber més informació sobre la gestió del punt del despreniment per tal de fer les preguntes parlamentàries necessàries.



«Demanarem que s’investigui per fer les nostres preguntes parlamentàries i demandes d’informació per tenir més coneixement de la matèria», expressava ahir Pintat, que també demanarà saber si hi ha altres punts amb possibles riscos geològics. El representant, que destaca que el més important és que no hi hagi hagut danys personals, creu que a partir dels fets «s’han de treure conclusions positives perquè el país no pot quedar-se bloquejat». Paral·lelament, Josep Pintat espera que el país «recuperi la normalitat el més aviat possible». El representant de l’oposició també apunta que l’incident de dissabte ha posat «en entredit» l’economia andorrana i en la mateixa línia que la Confederació Empresrial Andorrana (CEA), demana que s’elabori un pla d’infraestructures per projectar accessos alternatius que s’haurien d’afegir als que hi ha actualment per entrar o per sortir d’Andorra.



El polític lauredià no només demana que s’analitzi la viabilitat d’un possible aeroport o d’un heliport, sinó d’altres accessos per carretera. També critica la falta de celeritat de l’Executiu en els últims anys per no haver culminat el vial de Sant Julià de Lòria. «Anem amb una sabata i una espardenya», etziba Pintat, que creu que «l’economia andorrana penja d’un fil» i recorda que «cada cop que hi ha un tall ens quedem aïllats».Pintat creu que s’ha de treballar en un plantejament «global» que s’ha de fer a llarg termini. Alhora, demana que a través de les relacions diplomàtiques amb Espanya i França s’arribi a un acord per intentar torbar col·laboracions i millorar els accessos per carretera tant per la frontera del riu Runer com per Porta.



El secretari de Comunicació de Demòcrates, Jordi Ribes, creu que s’ha d’estudiar «a fons» què ha passat i destaca la ràpida resposta del Govern i de les autoritats dels cossos especials.