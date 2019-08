Els camions i els autobusos ja poden transitar per la CG1

Si la pluja prevista ho permet, els camions i els autobusos podran començar a circular avui de manera esglaonada i sota grans mesures de seguretat per un nou pas alternatiu habilitat a la CG1, concretament al carril més contigu al centre comercial Punt de Trobada, va anunciar ahir el cap de Govern, Xavier Espot. La decisió rau en què el trànsit de vehicles pesants augmentarà a partir d’avui amb el transport de mercaderies. Pel que fa als vehicles lleugers, aquests seguiran transitant pels dos passos habilitats per l’interior i la part posterior de l’establiment comercial fins que es restableixi la circulació, segons les previsions, el 15 d’agost.

L’accés per la frontera del riu Runer pateix trànsit dens durant tot el dia i cues en moments puntuals



S’ha autoritzat una zona d’aparcament en els dos extrems de l’establiment comercial, on tant camions com autobusos podran estacionar a l’espera que les autoritats donin el vistiplau al seu pas. Els experts han instal·lat unes sondes a les fissures del despreniment que permeten saber «amb certa anticipació», quan es mou el terreny i, per tant, quan hi ha perill de corriments.

En el cas del transport de persones, la seguretat serà major: els viatgers hauran de baixar del vehicle i creuar a peu la zona de l’esllavissada. Tant ells com els conductors «aniran degudament acompanyats i alertats» pels agents de policia-, va explicar Espot, que va precisar que els vehicles «passaran d’un en un». Cal recordar que fins avui el trànsit a vehicles pesants no estava permès i les autoritats només permetien la circulació al servei sanitari i els autobusos de línia regular a través de minibusos. De fet, la majoria de viatges en autobús que es van fer per la CG1 van acumular retards de, com a mínim, 45 minuts, van indicar fonts de l’Estació Nacional d’Autobusos.

Cues i retencions

Respecte a la resta de mobilitat, el cap de l’Executiu va afirmar que el trànsit al Pas de la Casa «està perfectament pacificat» i que a la zona del despreniment «no és excessivament problemàtic». El trànsit dens, no obstant això, van ser notables durant tot el dia. A més, Mobilitat va comptabilitzar retencions i cues de fins a dos quilòmetres tant per entrar com per sortir del país per la frontera del Runer. En aquest sentit, i amb coordinació amb la Policia, en moments puntuals van habilitar els dos carrils alternatius que passen per l’interior del centre comercials en un o d’altre sentit per així descongestionar el trànsit. «Ens adaptem a les circumstàncies de cada moment perquè els usuaris puguin circular amb les condicions de comoditat necessàries», va manifestar Espot. D’altra banda, la frontera francoandorrana va sumar fins a tres quilòmetres de cues en sentit l’Hospitalet.