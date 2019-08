Xavi Cardelús acaba 26è el Gran Premi d’Àustria

De vegades cal fer un pas enrere per fer-ne dos endavant. I, en el cas de Xavi Cardelús, l’impuls ve motivat pel canvi de xassís que tant ha anhelat durant tota la temporada. El pilot andorrà arribava a la parada d’estiu de la competició esperant que li arribés el bastidor nou, una millora de la qual va disposar pel Gran Premi d’Àustria. Cardelús es va classificar 26è al circuit Red Bull Ring després de lluitar al llarg de tota la cursa amb el japonès Nagoe i l’alemany Tulovic. Tots tres van travessar gairebé junts per la línia de meta, on l’andorrà va cedir una dècima de segon respecte el japonès i va avantatjar l’alemany en mig segon.

Les prestacions de la cursa van reflectir el pas endavant que s’ha fet amb el nou xassís fet servir aquest cap de setmana, no només pel que fa als temps per volta, sinó perquè el pilot del Principat va estar lluitant en grup amb rivals que el solien avantatjar. En aquest sentit, el pilot va indicar que «cal estar contents perquè avui ha quedat demostrat el pas endavant que hem fet al llarg del cap de setmana. He rodat en grup al llarg de tota la cursa amb altres tres o quatre pilots i fins i tot els podia haver distanciat i aconseguir un resultat un pèl millor si no m’hagués colat en una de les frenades on he cedit terreny que he hagut de recuperar a la part final de la cursa».

«Crec que hem competit bé i que, en definitiva, es nota que les noves condicions de la moto em permeten començar a afinar més», afegia. El pilot també es va mostrar crític: «La posició no em satisfà, però les sensacions, els temps per volta i el fet d’haver competit en grup contra rivals que sovint eren més ràpids em fan estar satisfet. Estem en el bon camí i ara cal seguir traient més partit d’un xassís que només he fet servir tres dies. A mesura que anem optimitzant la posada a punt, seguirem creixent».