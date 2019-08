Forgas trenca el Lleida

Prendre mesures per acabar estrenyent el rival. Això és el que ha fet l’FC Andorra en el duel que s'ha disputat aquest vespre al Prada de Moles contra el Lleida. Després de superar el Terrassa, els tricolors s’enfrontaven al conjunt de la terra ferma en la segona eliminatòria de la Copa Catalunya. Un partit que servia per mesurar-se contra un rival directe al qual s’hauran d’enfrontar a Segona B. Però els del Principat van deixar constància de la bona forma en què es troba l’equip, i el davanter Ernest Forgas va ser l’encarregat de catapultar l’equip cap a la pròxima ronda, en el qual s’hauran d’enfrontar als del Prat, que dissabte van vèncer el Cornellà a la ronda de penals.

L’àrbitre xiulava l’inici del partit i arrencava una primera part molt igualada entre els dos equips. Els rivals feien pressió amb un córner que acabava fora i al minut 7 Nico Ratti aturava un xut de Raul en el que suposava la primera arribada dels del Lleida a l’àrea tricolor. Però els andorrans estaven tranquils i feien el seu joc, amb moltes passades i dominant la pilota. Raúl Feher debutava i, amb pocs minuts de partit, es feia protagonista fent pressió i tallant les jugades del conjunt de la terra ferma. Durant els primers 15 minuts, els dos equips es prenien les mesures. De sobte, Forgas tenia a les seves botes la primera ocasió tricolor, una ocasió que acabava amb una enganxada amb el porter. Groga pels dos jugadors al minut 17.

Els tricolor continuaven exercint pressió però el Lleida volia demostrar que havia arribat a Andorra per donar guerra. Martí Riverola cometia una falta que xutava Marc Martínez, però Forgas la refusava amb el cap. Córner dels rivals i era Forgas qui, una altra vegada, la rebutjava.

El Lleida es començava a posar nerviós i, no només es precipitava en el xut, sinó que recorria al joc brut. Al minut 38 Raul veia la groga després de fer caure a terra Rubén Bover. El tricolor acabava de tallar una jugada dels de la terra ferma i s’enduia la pilota sense aturador. Les entrades no el feien caure però la falta, sí. Els andorrans continuaven amb el seu ritme, pocs segons més tard Forgas centrava la pilota i la refusava la defensa rival. El Lleida intentava tornar a dominar el joc, però la defensa andorrana feia molt bona feina. Primer Feher, després Javi Martos i, quan el Lleida s’escapava per la banda, Fede Bessone tallava un xut rival i Bover l’enviava fora. Arribava la mitja part i no s’havia encetat el marcador.

A la represa, el rival sortia amb força i amb poc més d’un minut de joc els rivals feien un xut a porta. Ratti, com sempre, l’aturava. Però els andorrans volien demostrar qui mana i continuaven controlant el joc: Keita per Forgas, el davanter li passava a Bover, que li feia arribar a Miguel Palanca; però la pilota es perdia. Els andorrans ho intentaven però no trobaven el gol. Al 56, Bover feia un xut que s’escapava per damunt del travesser. Uns minuts més tard, Forgas propiciava una altra ocasió després de centrar des de la banda esquerra. El porter cometia una errada però no hi havia cap tricolor per rematar.

Riverola se sumava a la recerca del gol i servia una falta que acabava en mans de Pau Torres. Al 67, Oriol Dot i Ferran Tacón també ho intentaven per la banda. Ludo xutava un córner que Torres treia amb el puny. Ho tornaven a intentar, però no hi havia manera. Fins que, per estadística, per mèrits, o potser per totes dues, arribava el gol. Al minut 77, Ludo tallava una jugada d’atac del Lleida i li passava la pilota a Forgas. El davanter s’escapava en un dos contra un i enviava la pilota al final de la porteria. Forgas sentenciava el partit i, malgrat que els del Lleida busquessin l’empat amb perseverança, no ho van aconseguir. De fet, en l’afegit Keita va estar a punt de signar el 2-0.

El vestidor

Gabri Garcia: «Hem fet un partit molt seriós»

«Crec que hem fet un partit molt seriós i ordenat contra un equip que ja està perfilat i que ja fa dues setmanes que està entrenant. Hem patit els primers minuts però a partir d’aquí hem dominat el joc», apuntava. «A la mitja part hem pogut ajustar les situacions perilloses en què ens posaven. L’actitud de l’equip ha estat immillorable», va destacar. «Estem donant minuts a tots els jugadors perquè tothom pugui agafar la condició física que busquem i el Raúl Feher ho ha fet molt bé»

Ernest Forgas: «Hem corregit molt bé els errors»

«Ha estat una molt bona prova perquè el Lleida porta dues setmanes més que nosaltres entrenant-se i és un equip molt compacte que juga molt bé. Ens ha creat problemes a la primera part però ho hem corregit molt bé a la segona part i hem fet un pas endavant», afirmava el davanter. «Aquest any patirem però ens ho passarem molt bé. Ara ens toca enfrontar-nos a un altre equip de Segona B, però l’equip està molt bé. Si els guanyem, serem a quarts», apuntava.