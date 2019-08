Tal dia com avui de fa 13 anys

Cabanes estudia introduir canvis al nou Codi Penal

L’Executiu va detectar mancances en el Codi Penal d’aquell moment i una sobrecàrrega en la justícia, tal com va afirmar el ministre Josep Maria Cabanes.

Un destí per a les cendres que generin 60.000 tones de residus

El Govern va anunciar que el centre de tractament de residus de la Comella tindria capacitat per incinerar 60.000 tones de residus cada any, tot i que no tots els tipus de residus podrien ser tractats al forn del país.

La música celta, protagonista a Ordino

La Trobada de Buners va reafirmar el bon moment que vivia la música celta. Vuit grups van mostrar a Ordino el treball d’investigació del folklore.

El PS proposa que el Consell triï el director d’ATV

El president del PS, Jaume Bartumeu, va anunciar que volia que es votés per majoria qualificada la direcció d’ATV per evitar la «censura» que hi havia en aquells moments. La voluntat era que la televisió pública no fos dirigida per «l’home» del cap de Govern, va dir aleshores Bartumeu.