Detingut un jove per donar una bufetada a la seva àvia

La Policia va detenir quatre homes com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic durant la darrera setmana. En concret, el cos d’ordre va ser requerit en un domicili particular de la capital per una discussió entre una dona i el seu net, que hauria agredit la seva àvia propinant-li una bufetada i una empenta.



Dimarts passat un home no resident de 28 anys també va ser detingut en un hotel d’Escaldes-Engordany, després que els agents fossin requerits per una agressió de parella. Segons la víctima, hauria estat agafada fortament pel coll, i hauria estat sacsejada i agredida de forma reiterada a la zona de la cara. La dona presentava una erosió vermellosa i inflamació a la galta esquerra, i una ferida oberta sagnant al llavi inferior del mateix costat, segons va informar la Policia.



El mateix dia i a la mateixa parròquia, els agents van detenir un home resident de 55 anys per una presumpta agressió de parella a la via pública. Segons manifestacions de la víctima i un testimoni, i com a conseqüència d’una forta discussió, l’home la va agafar pels cabells, li va donar una empenta contra una paret, i una bufetada al rostre.



La quarta detenció per aquest delicte es va produir a Andorra la Vella dilluns de la setmana passada, quan un home resident de 26 anys, durant una discussió al carrer, hauria agafat pels braços a la seva parella fent-la caure d’esquenes al terra, va detallar la Policia.

Altres delictes

En total, el Cos de Policiava procedir a la detenció de 15 persones durant aquesta darrera setmana (del 5 a l’11 d’agost). Les detencionses van dur a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (8).



En aquest darrer àmbit, destaca la detenció a Sant Julià de Lòria d’una dona i dos homes no residents, de 50, 34 i 47 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de contraban de mercaderia sensible. En el marc d’un dispositiu de vigilància efectuat pels agents a la frontera del riu Runer, es va requerir la Policia per detenir aquestes tres persones que viatjaven a l’interior d’un turisme que transportava en el portaequipatges 201 cartrons de tabac de diferents marques, amb valor d’al voltant de 7.000 euros.



La Policia també va detenir a Escaldes-Engordany un resident de 41 anys, per possessió d’una quantitat d’haixix en forma de gla i preparada per a la venda.