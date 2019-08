El quart vol tancar l’acord pel Casamanya abans de les comunals

La proposta del Comú d’Ordino per trobar una sortida a l’antic hotel Casamanya i que contemplava la possibilitat de traslladar les dependències administratives a l’hotel, propietat del quart de la parròquia, ha estat ben rebuda pels propietaris i, de fet, la institució voldria que l’acord arribés abans de les eleccions comunals del mes de desembre. Fonts del quart van explicar a EL PERIÒDIC que «la intenció és que tot es pugui tancar abans de les eleccions perquè el projecte es pugui complir el mandat que ve».



De fet, la comissió que s’havia de formar per negociar les condicions i fer la proposta d’acord, ja està constituïda i tant el quart com el comú tenen previst fixar la data de la primera reunió de cara al setembre, un cop passada la festivitat de Meritxell.

Anàlisi de costos

Encara que les dues parts comparteixin idees i hi hagi la voluntat de tirar la proposta endavant, des de la corporació es mostren cautelosos i recorden que primer cal analitzar els costos que comportaria. «Ha sigut una proposta benvinguda i estem treballant en un esborrany per analitzar els costos que suposaria ubicar el comú en aquest espai. S’han de fer moltes obres i és un edifici protegit, també, exteriorment per Patrimoni. Per tant, també hi ha una limitació», va exposar el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, que admet que encara «no tenim cap estimació de costos acabada». Així i tot, si es compara amb una obra similar que s’ha fet els últims dos anys, l’Estudi, que també es tractava d’un edifici protegit exteriorment i que es va haver de rehabilitar, cal recordar que s’hi van destinar pràcticament dos milions d’euros. A l’hora de fer l’extrapolació, però, cal tenir en compte, també, que l’Estudi era «molt més petit», per tant, en el cas del Casamanya la inversió per poder acollir els diversos serveis del comú, com ja s’havia comentat alguna altra vegada, podria ascendir als 5 o 6 milions d’euros.



Des de la corporació ordinenca, però, es destaquen els avantatges que comportaria poder traslladar totes les dependències comunals a l’antic hotel. «Podríem desallotjar tots els locals que tenim al centre del poble i centralitzar-ho tot allà, ja que ara tenim serveis ubicats en diferents edificis», va exposar Mortés, i va afegir que també permetria tenir «espais molt més amplis». Si es té en compte, també, que al costat del garatge de l’hotel hi ha una parcel·la on es podria construir, «en un futur es podrien fer altres coses», va apuntar.



Caldrà esperar fins al setembre, però, per veure com avancen les converses. En tot cas, el que també tenen clar les dues parts és que en cap cas el trasllat es faria ara, sinó que ja quedaria per al proper mandat.