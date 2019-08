‘Turistes i banyistes’ per descobrir els orígens

La parròquia d’Escaldes-Engordany ha trobat una manera distesa i entretinguda de fer conèixer a residents i forans la seva història. La representació de Turistes i banyistes, l’espectacle que es va crear per commemorar els 40 anys de la parròquia va arrencar amb tanta força que la corporació el va tornar a programar per aquest estiu, amb 10 funcions (6 per a l’agost i 4 per al setembre). I l’èxit no ha decaigut.



Els deu escenaris per on transcorre Turistes i banyistes es troben a Engordany i han estat representats per actrius i actors del país. Molts d’ells de la mateixa parròquia. En Toni Zamora, actor que interpreta al Tonet, el grum de l’hotel Gran Valira, explica que «estic molt feliç de poder ser part activa de la representació d’una part històrica de la meva parròquia. La meva família és tota de la parròquia i haig de reconèixer que hi ha hagut escenes que desconeixia».



Un altre dels personatges que protagonitzen l’espectacle és la Katerina, interpretada per l’actriu Ester Nadal, que indica que «mai hi havia participat. Fins als 18 anys vaig viure a Escaldes i puc dir que he descobert una part nova de la meva parròquia. Crec que és una de les grans riqueses d’aquest espectacle». I és que la idea inicial de la direcció artística de Juanma Casero i Irina Robles i de l’àrea de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany va ser la de donar a conèixer els orígens, com també indica Nadal: «Representa reconèixer uns orígens, amb el doble sentit de la paraula. Tenim uns orígens que són els que ens fan tenir una identitat i els tenim molt oblidats».



Tots els actors que prenen part de l’obra són amateurs. Això encara ho fa més especial i més gratificant per a ells mateixos, indica Irina Robles, directora artística de l’espectacle. «Per als actors és molt gratificant poder fer més d’un passi i es nota molt en les escenes, com van evolucionant, com els actors es senten més segurs», exposa.



El públic assistent en les primeres sis sessions ha estat majoritàriament del país amb una clara mostra que cada vegada els andorrans volen conèixer més sobre les seves arrels i els seus orígens. Anna Zamora, habitant i mestre de la parròquia, explica com ha vist ella la funció. «Personalment m’ha agradat moltíssim, ja que són uns moments històrics per la parròquia que han marcat molt el futur: la història de l’aigua termal, la història dels primers turistes, el pessebre vivent, que és el que defineix pròpiament la parròquia. Ho han fet d’una manera molt amena i divertida que encara fa que sigui molt més propera», remarca.



La valoració que en fa el comú fins ara és «fantàstica», segons la cap de Cultura, Anna Garcia, que explica que s’han venut una mitjana de 35 entrades per funció. Des del seu punt de vista s’han superat les expectatives inicials, de manera que no descarta que per al 2020 es pugui fer un calendari més extens de representacions, informa l'ANA.