Els preus de tots els carburants cauen per segon mes consecutiu

El preu de tots els carburants va disminuir durant el juliol per segon mes consecutiu; concretament, en el cas del gasoil de calefacció (0,786 euros per litre), un 2,1%, mentre que en el del gasoil de locomoció (1,023 euros per litre) i locomoció millorat (1,053 euros per litre), el de la gasolina sense plom de 95 octans (1,154 euros per litre) i el de la de 98 octans (1,215 euros per litre), un 0,6%. Si bé la caiguda no és molt significativa d’un mes a l’altre, però, s’accentua quan es compara amb les xifres del mateix mes de l’any passat, ja que el preu de la gasolina sense plom de 95 octans s’ha arribat a reduir en un 3,7%; el de la de 98 octans, un 3,4%; el del gasoil de locomoció, un 2,6%; el del gasoil de locomoció millorat, un 2,4%; i el del gasoil de calefacció, un 2%.

Les dades que just ahir va publicar el Departament d’Estadística confirmen el canvi de tendència en el preu mitjà de tots els carburants després que s’hagi incrementat en els darrers dotze mesos –entre l’agost del 2018 i el juliol del 2019– respecte al mateix període anterior. El gasoil de calefacció va incrementar-se un 9,1%; el de locomoció, un 6,3%; el de locomoció millorat, un 6,1%; la gasolina sense plom 95, un 2,3%; i la sense plom 98, un 2,2%. A més, cal tenir en compte que en el decurs d’aquest any el preu de tots els carburants va experimentar una pujada continuada entre els mesos de febrer i maig.

Canillo i Escaldes, extrems

La parròquia que més ha notat el descens del preu dels carburants destinats als vehicles és Canillo, on el gasoil de locomoció va caure un 2,9% al juliol respecte al mateix mes del 2018, el que representa 0,3 punts més que en el conjunt del Principat; el de locomoció millorat, un 2,6%, és a dir, 0,2 punts més; i el de la gasolina sense plom 95, un 3,9%, també 0,2 punts més. En l’altre extrem, en canvi, se situa Escaldes-Engordany, on el gasoil de locomoció millorat va disminuir un 1,8% al juliol respecte al mateix mes de l’any passat, el que representa 0,6 punts menys que la mitjana del Principat; la gasolina sense plom 95, un 3,2%, per tant, 0,5 punts menys; i la sense plom 98, un 3,1%, és a dir, 0,3 punts menys.

Menys importacions

Pel que fa a les dades d’importació de carburants del mes de juliol, que el Departament d’Estadística també va publicar ahir, van reduir-se en un 1,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, de 14,3 milions de litres a 14,04. De tota manera, només van caure les importacions del gasoil de locomoció, en un 4,8%, i del fuel domèstic, en un 3%, mentre que les de la gasolina sense plom van incrementar-se en un 10,8%. Si es tenen en compte els set primers mesos de l’any en comparació amb el mateix període anterior, en canvi, ens trobem davant d’una caiguda del 2,5%, ja que la importació dels carburants va passar de 107,4 milions de litres a 104,8, fruit de la reducció en el nombre de litres de gasoil de locomoció i de fuel domèstic.

Quant a les dades acumulades en els darrers dotze mesos, el conjunt d’importacions de carburants ha augmentat lleugerament respecte al mateix període anterior, en un 0,3%, ja que van passar dels 184,23 milions de litres als 184,77. Un augment que ve donat precisament per l’increment del 10,1% en la importació de gasolina sense plom i del 2,3% en la del gasoil de locomoció.