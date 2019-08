La tornada a la pista

La tornada a l’escola és aquell moment màgic en què comencem a preparar el material de cara al nou curs, coneixem els nous companys i ens establim nous reptes. I, per als jugadors del MoraBanc Andorra, ha arribat el moment de tornar a la pista. L’equip tricolor va començar ahir la pretemporada amb les revisions mèdiques dels components de l’equip i avui encara els faran més proves. Tots els jugadors, a excepció de Dejan Todorovic que arribarà al país aquesta nit perquè ha estat competint amb la selecció, han de passar a la prova d’esforç i sotmetre’s a diversos procediments mèdics per assegurar que estan en plena forma de cara al nou curs. Ara bé, la temporada en si, de manera oficial no començarà fins dimecres, quan tot l’equip farà el primer entrenament conjunt.

Un equip de cares noves

El MoraBanc presentarà aquesta temporada un equip ple de cares noves. El conjunt només manté quatre membres de la campanya passada: Moussa Diagne, David Walker, David Jelinek i Guille Colom. I van ser vuit els jugadors que arribaven al Principat per vestir la samarreta del MoraBanc.

El primer fitxatge va ser Jeremy Senglin, un jugador considerat «la sensació de la lliga francesa». El base nord-americà de 24 anys i 1,88 metres d’alçada va militar al Nanterre la temporada passada a les semifinals del campionat. Tot seguit arribava Nacho Llovet. El jugador ja ha estat presentat i signava per a les tres pròximes temporades amb la intenció que sigui un dels líders de l’equip. El base-escorta Frantz Massenat, procedent de l’Oldenburg alemany, era el tercer fitxatge que es feia públic amb unes xifres d’11 punts, tres assistències i dos rebots per partit.

El quart jugador que va arribar va ser una aposta arriscada, ja que l’aler serbi Dejan Todorovic surt d’una lesió que només el va deixar disputar dos partits amb l’UCAM Múrcia el curs passat. Després que, tal com va avançar aquest rotatiu, Moussa Diagne decidís quedar-se, arribava el pivot serbi Dejan Musli per complementar-lo des de l’Hebei Xianglan. I, tot seguit, el base Clevin Hannah venia des de l’Herbalife Gran Canària amb unes xifres de 12 punts i cinc assistències de mitjana per partit.

Navarro: «Els calendaris els fas bons o dolents tu mateix, amb la teva regularitat.Ho farem el millor possible a cada partit»

Dels dos últims fitxatges se’n va començar a parlar alhora. El primer a fer-se oficial va ser el del jugador revelació de la LEB Or. Tyson Pérez fitxava per tres temporades amb l’equip del Principat i feia, de la seva maneta, el salt a la Lliga Endesa i a l’EuroCup. L’espanyol d’origen dominicà arriba a Andorra després de realitzar una gran temporada amb el Real Canoe, convertint-se en el tercer màxim anotador i el primer en valoració. Pérez tancava estació amb una mitjana de 16 punts i 20 de valoració. Però l’encarregat de tancar la plantilla va ser Bandja Sy. L’aler-pivot fitxava per un any. El jugador, de 28 anys i 2,05 metres, arriba provinent del Partizan de Belgrad de la Lliga Adriàtica, amb unes xifres mitjanes de 9,7 punts i 5,8 rebots.

Els primers partits

El MoraBanc disputarà sis partits de preparació durant la pretemporada, set si arriben a la final de la Lliga Catalana. I només dos dels enfrontaments seran a casa, concretament el debut davant el BAXI Manresa al Pas de la Casa el 30 d’agost i el matx a Escaldes-Engordany contra el Joventut de Badalona el 15 de setembre. En aquests duels, l’equip jugarà també contra el Barça, l’Èlan Béarnais Pau-Orthez i el Casademont Saragossa.

Lliga Endesa

El sisè curs del MoraBanc a l’ACB donarà el tret de sortida amb una doble jornada en la primera setmana. El debut serà el dimarts 24 de setembre a València i el dissabte 28 rebran el Fuenlabrada al Principat. A la tercera jornada, serà el nou projecte del Barça qui aterri al Poliesportiu d’Andorra. Durant la primera volta vindran equips com Unicaja, Baskònia, Tenerife o Joventut. El primer enfrontament contra el campió de la Lliga Endesa, el Reial Madrid, serà a la jornada 14, a casa seva.

Mentre que el Nou Congost de Manresa serà l’escenari del punt final a la primera volta, amb l’Obradoiro arrencarà la segona. I l’última jornada, contra el Montakit Fuenlabrada, es jugarà fora de casa. En aquest sentit, el tècnic Ibon Navarro va indicar que «ens hagués agradat acabar la lliga a casa, però els calendaris, els fas bons o dolents tu mateix, amb la teva regularitat. Ho farem el millor possible a cada partit».

La competició europea

El club tricolor va quedar enquadrat en el grup A de l’EuroCup i jugarà contra el subcampió de la lliga grega, el Promitheas Patras, que debuta a la competició europea després de fer una temporada brillant. El segon rival que es va conèixer va ser el Maccabi Rishon LeZion, que també viurà la seva primera experiència a l’EuroCup. Però el MoraBanc també es creuarà amb cares conegudes.

En el mateix grup hi ha el Ratiopharm Ulm, un oponent al qual ja es van haver d’enfrontar la temporada passada i on hi va haver una victòria local a cada partit. Els dos noms que van sortir del sorteig després del club tricolor serien d’equips forts. El primer, l’AS Mònaco, semifinalista de la lliga francesa i rival de la temporada passada també amb una victòria local a cada enfrontament. La Virtus Segafredo de Bolonya era l’últim rival a sortir del bombo. Un club que és història pura del bàsquet europeu.