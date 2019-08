Andorra Telecom passa a oferir dos canals de futbol

La lliga de futbol de primera divisió espanyola comença aquest divendres amb canvis en l’estructura de paquets de Movistar+ i, per tant, de l’oferta televisiva d’Andorra Telecom, que han estat fruit de l’augment dels costos d’emissió d’aquest esport a Espanya.

A partir d’ara, Movistar+ divideix els continguts futbolístics en dos canals: Movistar LaLiga, que té un preu unitari de 25 euros al mes i emetrà tots els partits de la Liga Santander i LaLiga SmartBank, i Movistar Liga de Campeones, que té un preu unitari de 20 euros al mes i emetrà la Champions League, l’Europa League i altres lligues europees com la Bundesliga o la Ligue 1. Tot i que contractar els dos canals conjuntament costarà 40 euros, Andorra Telecom mantindrà el preu de la temporada passada, de 35 euros, fins al 31 d’octubre, tant per als nous clients com per als actuals.

Pel que fa al paquet Deportes, que actualment té un cost de 10 euros i inclou la Liga Endesa (ACB), l’NBA, l’NFL i altres competicions destacades de tennis, rugbi o atletisme, a partir de l’1 de setembre s’integrarà al paquet Selección, que passarà a costar sis euros més. I el canal Movistar Golf passa a ser un canal premium amb un preu de 8 euros. Finalment, el paquet Movistar+ Total Plus, que consta de tots els paquets disponibles (Selección, Cine, Formula 1, MotoGP, Movistar LaLiga i Movistar Liga de Campeones) a més de Movistar Golf, no patirà cap canvi de preu.