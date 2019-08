Setmana de festa major a la Massana i Arinsal

La Massana i Arinsal celebren aquesta setmana les seves respectives festes majors. El repic de campanes donarà inici a la festivitat de la capital massanenca aquest dimecres a les sis de la tarda, mentre que dos dies després i una hora més tard ho farà a la veïna població d’Arinsal. Totes dues festes majors coincidiran el divendres, quan es tancarà la de la Massana amb un castell de focs artificials a les deu de la nit i s’obrirà la d’Arinsal a les 19.30 hores amb el concurs Atrapa el formatge.

Tant una com l’altra arriben amb una oferta variada i per a totes les edats. La Massana acollirà una discomòbil tant dimecres com dijous a la nit, però el primer dia també comptarà amb les actuacions del grup de versions Allioli i el DJ Yera. Els assistents podran gaudir de la festa de l’escuma i el concurs de tir al plat i, per als més tradicionals, no faltaran els balls de tarda i de nit amb l’orquestra Sabor Sabor en directe o les misses de la Mare de Déu d’Agost i de Sant Roc. Durant el cap de setmana a Arinsal, es muntarà el mercat benèfic amb Carisma.