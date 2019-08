De la Casa acaba segon i Montellà és quart a la 46a Subida a Chantada

La 46a Subida a Chantada que es va disputar aquest cap de setmana a Galícia va comptar amb la participació de l’andorrà Edgar Montellà al volant del seu Speed Car, pilot que té el suport del Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA). Montellà va fregar el podi amb una quarta posició en la categoria II, després de protagonitzar una lluita al límit amb Arkaitz Ordoki (BRC B49). D’altra banda, el campió d’Espanya de Turismes 2018 de l’especialitat, Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRX), va estar entre els participants a la prova gallega amb l’objectiu de defensar la primera posició en la provisional del CEM 2019. De la Casa no va poder superar al seu rival directe, José López Fombona, que compta amb una mecànica molt superior. Però va sortir victoriós en la lluita que va mantenir amb el pilot local José Alonso Liste (Ginetta G50), per la 2a posició de la classificació de la Categoria III.

La pròxima cita serà l’últim cap de setmana de setembre a la localitat murciana de Totana

En aquesta edició de la competició, els participants van competir en un recorregut de 4.300 quilòmetres, amb dues parts molt diferents. Els 1.900 metres inicials transcorren per la carretera LU-533, que uneix les localitats de Chantada i O Saviñao, l’habitual carretera de muntanya estreta i tècnica, entre les vinyes de la zona. La segona meitat del traçat (2.400 km) transcorre per la LU-617, una carretera ampla que va des de Monforte de Lemos a Belesar. La pujada, organitzada per l’Escuderia de la localitat gallega, té un pendent mitjà del 7,5% i una altitud màxima de 477 metres.

En la categoria II, Montellà va tenir en tot moment opcions d’estar el podi de la seva categoria i al final no el va aconseguir per vuit dècimes. Abans de l’última ascensió de carrera la diferència entre tots dos era de tan sols sis dècimes. L’equip del pilot va fer uns canvis en els reglatges i així llimar la diferència, però no va ser possible. Tot i això, el jove pilot va comentar que «em vaig sentir molt còmode i vam mantenir una lluita molt bonica amb Ordoki per la 3a posició. A més, vam millorar els cronos de la temporada passada, el que significa que la progressió continua, a més de mantenir la 3a posició en la classificació del CEM - Categoria II».

En la categoria de turismes, el duel previst entre De la Casa i Lopez-Fombona (Lamborghini Huracan), es va decantar a favor del pilot asturià des del primer moment. L’andorrà era conscient des de l’inici que la potència del Lamborghini superava la del Subaru però esperaven que una possible pluja, que no es va donar, els afavorís. «Hem millorat en una mica, més d’un segon el temps en cada pujada. Fombona era inassolible però, com preveia, per darrere també ens feien anar molt ràpid. Al final hem aconseguit mantenir la 2a plaça i continuem sent líders del CEM 2019, encara que per menys d’un punt (0,6) de diferència. Queda clar que la Santa i Ibi decidiran», apuntava el pilot.

Després del seu pas per Galícia, el Campionat d’Espanya de Muntanya disputarà les dues últimes cites del seu calendari a la costa mediterrània. L’últim cap de setmana de setembre es disputarà la 34 Pujada a la Santa, amb el Recinte Firal de la localitat de Totana (Múrcia) com a nucli central de la competició. H