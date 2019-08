Andorra és penúltima a la classificació de l’Europeu

En representació andorrana hi van viatjar els atletes: Mike de Sa, Arnau Roig, Pau Blasi, Pol Moya, Carles Gómez, Francesc Carmona, Antoni Bernadó, Nahuel Carabaña i Miquel Vilchez. En les categories femenines van competir: Carla Marsol, Bruna Luque, Ariadna Cerezo i Alba Suarez. De tots els atletes andorrans, els qui millors resultats van obtenir van ser Vílchez, que va ser segon en el salt de perxa amb una marca de 4,61 metres; Pol Moya, que acabar tercer en els 800 metres llisos i Carabaña, que va assolir la quarta posició en elS 3.000 obstacles.

L’Europeu d’atletisme per equips que suposava el punt final de la temporada es va disputar aquest cap de setmana a Macedònia. La delegació andorrana va assolir una dotzena i penúltima posició després de sumar 108,5 punts a la competició. Els del Principat només van poder superar l’Associació Atlètica dels Petits Estats d’Europa. A la primera posició del podi es van alçar els islandesos, que van sumar 430 punts; la segona plaça la van guanyar els serbis amb 427 punts i el bronze se’l van endur els de Bòsnia i Hercegovina amb 385.

Per El Periòdic

