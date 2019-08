El PS insta la Fiscalia a investigar l’origen del corriment

Si diumenge terceravia va reaccionar a l’esllavissada a la CG1 demanant investigar les causes, ahir va ser el torn del Partit Socialdemòcrata, que ho va fer de manera contundent: el partit va afirmar que el despreniment era «una situació previsible» i va denunciar «una probable inacció» del Govern per prevenir-lo Per això, va demanar a la Fiscalia que, «si no ho ha fet ja», actuï d’ofici. A més, el cap de l’oposició, Pere López, va exigir-ne explicacions i responsabilitats a l’Executiu a través d’una demanda d’informació i l’entrada de preguntes escrites.

Liberals dona suport a la gestió governamental i a les accions legislatives proposades

Els socialdemòcrates van manifestar en el comunicat de premsa que «des del 2015 sembla que els tècnics ja van avisar del perill d’esllavissada a la zona afectada». La resposta a totes aquestes acusacions no es va fer esperar per part de l’Executiu i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va titllar-les de «totalment desafortunades». És més, va acusar el PS d’actuar d’una manera «populista i electoralista» a l’hora de pressuposar una responsabilitat del Govern. El responsable de la cartera va recomanar que «tots els partits haurien de donar suport a l’acció que s’està duent a terme».



A l’altra banda de la balança es va situar Liberals d’Andorra. El president del grup parlamentari, Ferran Costa, va celebrar la «diligència i la rapidesa de la gestió del Govern». A la vegada, va posar de relleu «l’esforç per minimitzar l’impacte negatiu» que té la problemàtica en la mobilitat coincidint en plena temporada alta del turisme. Per tot plegat, Costa va garantir que com a soci del Govern donaran «ple suport» a les mesures legislatives que els demòcrates vulguin tirar endavant.

Encreuament de responsabilitats

El PS va advertir que «després de la situació viscuda el Govern no pot al·legar que no ha actuat perquè no tenia competència en aquest àmbit». En aquest sentit, els socialdemòcrates van afirmar que «la prevenció i la protecció davant de riscos naturals i geològics sí que és competència de l’Executiu i no es pot derivar cap a altres administracions públiques» com els comuns.



Respecte a depurar responsabilitats, Costa va manifestar que «depurar responsabilitats no és la prioritat, tot i que s’haurà de fer» i va defensar que «la llei discerneix clarament les competències de cada administració». Per això, va recomanar «esperar diligentment al que digui la corporació laurediana respecte a aquest assumpte».