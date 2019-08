La selecció sub-17 es prepara per a l'Europeu.

La selecció andorrana sub-17 d’hoquei patins es troba en plena fase preparatòria de cara al Campionat d’Europa que es disputarà a Portugal del dia 1 al 8 de setembre. Els entrenaments van començar el 29 de juliol i, després de les sessions d’entrenaments físics, ara es troben treballant la part més tàctica.

Els andorrans s’hauran d’enfrontar a una fase de dos grups en la qual han quedat emmarcats amb Espanya, Itàlia, Israel i Anglaterra. Sobre els rivals, el seleccionador Nil Castellví va indicar que «el partit més important serà contra Itàlia perquè ens hi jugarem el quart lloc. Anglaterra és molt forta i Espanya és la favorita, de manera que el partit serà molt complicat. El nostre objectiu és quedar entre els quatre primers i fer una bona preparació pel Mundial del 2021».

Pel que fa al grup que viatjarà, va expressar que «tenim una plantilla bastant curta en la qual hi ha jugadors que són més petits de l’edat que els hauria de correspondre. Per això estem una mica a l’expectativa de com pot anar tot plegat».