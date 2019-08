Nou pas per als turismes per davant del Punt de Trobada

El Govern va habilitar ahir a la tarda un nou pas per als vehicles lleugers per la zona de davant del Punt de Trobada, concretament per l’interior de l’aparcament que el centre comercial té a tocar de la CG1. D’aquesta manera, els turismes que entren al país per la frontera del riu Runer ja no han de passar pel pàrquing interior. Així ho va anunciar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, en una visita a la zona on també va afegir que gràcies a aquesta mesura «es podran evitar encara més les retencions».



La decisió es va poder prendre després que tant els cossos de seguretat com els serveis geològics confirmessin «una reducció important del risc» un cop es van començar a col·locar les primeres peces del mur de contenció que protegirà l’espai. Torres va confirmar que els treballs avancen al ritme previst i que per tant, es preveu que dijous ja es puguin obrir amb normalitat els tres carrils de la CG1. El ministre va destacar que l’empresa constructora ha posat més mitjans per avançar en la feina. Aquest fet també ha de contribuir a absorbir millor el trànsit de vehicles que es preveu tenint en compte la festivitat del 15 d’agost.



De fet, ahir durant tota la jornada les cues van ser constants, tant a l’entrada del país, com a la N-145, on els vehicles es van acumular fins a la Seu d’Urgell. «S’han avançat els treballs i l’obertura del carril per afectar menys el trànsit en una època important pel comerç i el turisme», va afirmar.



Pel que fa als vehicles pesants, camions i autocars, han de continuar circulant pel carril habilitat per la CG1 d’un en un i amb control de la policia. Des d’ahir a la tarda també ho poden fer els vehicles de mercaderies perilloses.

Normalitat «absoluta» en els trajectes dels busos

Normalitat «absoluta». Així van definir els responsables de les diferents companyies d’autobusos que operen a Andorra la situació que es vivia ahir a l’Estació Nacional. De fet, la decisió per seguretat de fer baixar els passatgers del vehicle i creuar a peu la zona de l’esllavissada no es va arribar a dur a terme ja que a primera hora del matí es va determinar que era l’adequada i no calien mesures extraordinàries.



«És cert que hi ha una mica més de retenció de l’habitual, però no suposa cap inconvenient», va opinar José Martínez, un dels xòfers que diàriament fa dues vegades una de les rutes que cobreix el Principat-Barcelona i a l’inversa.



Pel que fa als passatgers, «tothom s’ho pren amb filosofia», segons un dels venedors de tiquets d’Andbus, qui també va assegurar que no havien rebut «ni una sola queixa». Per evitar «contratemps», aquesta companyia de moment continua operant amb la seva flota de minibusos. Un parell d’amigues que anaven cap a Reus van admetre que no s’havien assabentat dels problemes reals que estava generant l’esllavissada, però que en el cas que «s’hagin de prendre mesures de seguretat, les acatarem sense cap mena de dubte».



Cal recordar que fins ahir el trànsit de vehicles pesants no estava permès i les autoritats només permetien la circulació al servei sanitari i els autobusos petits de línia regular.