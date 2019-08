Impulsar les ‘start-up’ franceses

Andorra com a laboratori per implantar start-up franceses. El president de l’Unió de Francesos a l’Estranger (UFE), Daniel Bastide, considera a títol personal que el Principat té les condicions necessàries per atreure aquest tipus d’empreses emergents, gràcies al diferencial fiscal i també a l’entorn de muntanya. Segons Bastide, sectors com el de la ciberseguretat o la transició ecològica tenen espai per recórrer en unes relacions comercials dominades ara en gran part per Espanya.

Tot i això, Daniel Bastide, lamenta a títol personal la falta de celeritat a l’hora d’atorgar pemissos per a la instauració d’empreses estrangeres al Principat.

Bastide explica que hi ha tràmits que són «molt farragosos» i creu que hi hauria d’haver autoritzacions que s’haurien d’atorgar «de manera més diligent». «Fa falta més eficacitat», detalla Bastide, que explica que s’han arribat a donar casos d’espera de dos anys per fer paperassa i per obrir un compte bancari al Principat.

Paral·lelament, Bastide alerta del desquilibri en les relacions comercials entre Espanya i França amb Andorra. En aquest sentit, admet que des de fa un temps hi havia un volum superior de ventes respecte a l’Hexàgon, i ho atribueix al possible fet que les empreses espanyoles «són més invasives i més agressives comercialment» i que, per tant, també posen més productes. Pel costat francès, considera que les empreses «potser no els interessa» tant venir a Andorra.

«Fa un temps, hi havia més volum de vendes», reconeix. En tot cas, creu que les societats gal·les sí que tenen lloc al país sobretot en l’àrea de les start-up en diferents àrees. «França té lloc a Andorra», conclou Bastide, en relació a les possibles empreses que arrenquen ara o que es troben en construcció, i que de fet a França ja tenen el seu espai consolidat.

De totes maneres, també demana que es mantingui la pressió fiscal actual per tal que el país segueixi sent atractiu i alerta de les possibles conseqüències d’un increment en la recaptació d’impostos en un futur. En tot cas, Bastide es mostra confiat amb les polítiques que impulsarà el Govern de Xavier Espot i de Jordi Gallardo, que segons el president de l’UFE, han mostrat la voluntat de «simplificar les demandes administratives».