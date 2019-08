Tal dia com avui de fa 22 anys

Les versions fetes fins ara no ajuden a esclarir els fets

L’entrenador de l’Andorra de futbol sala, Carles Riba, tenia la intenció d’habilitar un filial que li permetés desmassificar la plantilla, que estava formada per 16 jugadors.

La previsió de càlculs incloïa la reemissió del deute públic si bé encara disposava de tres mesos per negociar el deute amb l’ABA.

L’Associació de Consumidors va rebre nombroses queixes d’usuaris d’un hotel que denunciaven la brutícia de la instal·lació i que no podien recuperar el dipòsit si no feien el llit.

Per El Periòdic

