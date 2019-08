Plena ocupació a l’Alt Pirineu i Aran pel 15 d’agost

Les versions fetes fins ara no ajuden a esclarir els fets

Pel que fa als hotels, aquest mes d’agost s’han recuperat d’un mes de juliol més fluix que temporades anteriors, i els registres estan al 85% d’ocupació. Els quatre dies de pont la majoria penjarà el cartell de complet. Per la seva part, les valls d’Àneu ja s’han recuperat del descens en el nombre de reserves després de la cancel·lació del festival Doctor Music. El Festival Esbaiola’t ha estat l’esdeveniment que els ha fet repuntar. Les cases de turisme rural del Pirineu assoliran la plena ocupació aquests dies, mentre les de la plana de Lleida registraran entre un 50% i un 80% depenent dels serveis que ofereixen. Jaume Ramon, president de la Federació del Turisme Rural i l’Agroturisme de les Terres de Lleida, va explicar que els allotjaments amb piscina són els més demanats a la plana i que la resta «costa emplenar-los». Pel que fa al Pirineu, tots arriben pràcticament al 100%. El Patronat de Turisme preveu rebre aquest estiu 615.000 turistes, que generaran 1,7 milions de nits.

Hotels, càmpings i cases de turisme rural de l’Alt Pirineu i Aran penjaran el cartell de complet aquest pont del 15 d’agost, segons informa l’ACN. En concret, la plena ocupació serà a partir de demà, malgrat que durant tot el mes la mitjana se situarà entre el 70% i el 80%. Els càmpings de la demarcació, amb més de 23.000 places disponibles a tot Lleida, arribaran al 100% d’ocupació. Els visitants busquen al territori activitats de turisme familiar, senderisme i esports d’aventura. El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici destaca com un dels principals atractius del Pirineu. Marta Cortina, presidenta de la Federació de Càmpings de Lleida, va explicar que la mitjana d’estada dels clients als càmpings és actualment de 5,3 dies. Cortina va comentar que és una molt bona xifra i recorda que a la veïna Osca aquesta se situa als 3,8 dies. Els càmpings van registrar l’any passat 258.300 pernoctacions, xifra que esperen superar enguany.

Per El Periòdic

