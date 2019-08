La festa major d’Encamp arrenca demà a primera hora

Els dies 15 i 16 d’agost, Encamp celebrarà la seva festa major amb un ventall d’activitats pensades per a un públic familiar, segons va informar ahir el comú en un comunicat. Els actes començaran demà a les 07.30 hores amb el tradicional concurs de pesca als Cortals d’Encamp i amb el Campionat d’Andorra de ciclisme infantil a partir de les 10.00 hores al Prat Gran d’Encamp. La jornada continuarà a les 11.00 hores a la plaça dels Arínsols amb inflables per a infants i amb la tradicional missa de la Mare de Déu, a les 12.00 hores a l’Església de Santa Eulàlia.



L’endemà, dia de Sant Roc, patró d’Encamp, la jornada començarà a la plaça dels Arínsols a partir de les 11.00 hores amb els inflables del Junglepark, per passar a les 12.00 hores a la tradicional Missa de Sant Roc a l’Església de Santa Eulàlia. En sortir de missa, es realitzarà l’homenatge al padrí i a la padrina més grans de la parròquia.



La festa major d’Encamp es donarà per finalitzada amb un espectacle de focs d’artifici diumenge a les 22.30 hores.