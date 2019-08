Desperta Laurèdia presenta al·legacions contra la tirolina

El Comú de Sant Julià de Lòria va rebre ahir al matí les primeres al·legacions contra el projecte de la tirolina. Tal com ja havia anunciat, el col·lectiu Desperta Laurèdia ha estat el primer a qüestionar l’estudi d’impacte ambiental que la corporació va posar a exposició pública ara fa 15 dies sobre el que es poden presentar al·legacions fins divendres. Segons va explicar el portaveu del grup, Cerni Cairat, «posem en dubte de la manera de procedir i el fet que no tenim garanties clares que s’hagi actuat d’acord amb la llei». En aquest sentit, recorda que la premsa es va fer ressò que l’interventor va vetar el pagament de 400.000 euros per fer front a l’estudi de viabilitat i al projecte de la tirolina, per tant, «no tenim garanties que el procés sigui correcte».



Cairat es va mostrar preocupat «per la poca transparència del procés, la manera com s’han adjudicat els estudis i pel fet que no sabem si s’han avançat pagaments o no». Igualment va assenyalar que tampoc s’han presentat informes d’impacte global ni informes econòmics. «D’acord amb la Constitució i el Codi de l’Administració el comú té el deure d’informar els ciutadans de qualsevol activitat que impliqui una despesa de diners públics i l’ús d’espais públics, i no ho ha fet», va apuntar.

Justificació

De la mateixa manera, va recordar que l’avaluació de l’impacte ambiental hauria d’incloure també una justificació dels motius que porten a tirar endavant el projecte, però «l’informe presentat no justifica adequadament la necessitat de construir la tirolina».

D’altra banda i en relació a algunes veus que han apuntat que l’exposició pública duta a terme pel comú no compliria la normativa, el portaveu de Desperta Laurèdia va remarcar que «som un grup de ciutadans, però no som experts en dret administratiu», per tant, se’ls fa difícil entrar en aquell detall. Tot i així, sí que han consultat a alguns enginyers per fer les al·legacions i com ja s’ha apuntat, el que no han vist clar és que la manera de procedir compleixi la legislació vigent. «Al nostre entendre la despesa no està prou justificada», va insistir.



Les al·legacions les va presentar Cerni Cairat a títol individual, però en representació del col·lectiu, ja que com que el grup no està constituït com a associació, no es podien presentar en nom de Desperta Laurèdia.

Terminis

Les persones que vulguin presentar al·legacions encara hi són a temps, ja que el termini finalitza divendres. De fet, des d’Apapma també s’ha fet pública la voluntat de qüestionar el projecte, ja que també els generava molts dubtes la construcció de la tirolina.