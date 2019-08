Lluís Casahuga posa música als clàssics del Museu de l’Automòbil

El compositor i guitarrista Lluís Casahuga oferirà un concert el proper divendres 16 d’agost al Museu Nacional de l’Automòbil. L’actuació, que s’anomena Digitalment sonor i s’emmarca en les Nits d’Estiu als Museus, repassarà els sis anys de creació sonora de Casahuga. Una trajectòria que ha anat forjant gràcies als coneixements sobre música que ha adquirit al llarg de la seva vida i també al màster sobre composició electroacústica que ha realitzat.



De fet, per a aquesta ocasió, l’autor ha creat una peça exclusiva pensant en l’espai del museu. I ho ha fet a partir d’enregistraments de carrer i fent servir el so dels vehicles que es conserven al Museu Nacional de l’Automòbil. Així doncs, Digitalment sonor pretén transformar l’equipament museístic a partir de la música, així com donar vida als clàssics que hi reposen.



El concert es realitzarà al primer soterrani del museu a les 21.00 hores. Tots aquells que vulguin assistir-hi, però, hauran de fer reserva prèvia trucant al 832 266.