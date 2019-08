Alliberats els dos empresonats pels aldarulls de Sant Julià

Els dos joves empresonats el passat 31 de juliol pels aldarulls ocasionats durant la festa major de Sant Julià de Lòria van ser posats en llibertat just ahir. Segons va avançar l’Altaveu i va poder confirmar posteriorment aquest rotatiu, els dos joves, residents de 21 i 22 anys, van ser alliberats malgrat que la presó provisional va decretar-se per no entorpir la investigació i aquesta encara es troba en curs. De fet, la Policia segueix intentant identificar tots els autors dels aldarulls i, per tant, no descarta noves detencions.

La batlle que va decretar presó provisional per als dos joves va imputar-los els delictes de desobediència greu a l’autoritat, alteració de l’ordre públic, injúries i danys dolosos. Tot i tractar-se de delictes menors, va argumentar la presó preventiva perquè els interessats no interferissin en la investigació policial per identificar la resta d’autors que la matinada del dimarts 30 de juliol van incitar els congregats a la plaça Laurèdia de Sant Julià a anar contra les patrulles i, sobretot, al responsable del llançament d’una pedra al cap d’un dels agents. De tota manera, la decisió també estava motivada per l’alarma social que van provocar en el marc de la festa major.

Fins a sis detencions

A banda dels dos detinguts que van acabar a la Comella, la batlle va encausar quatre persones més durant la festa major de Sant Julià. Entre aquests, dos joves, un dels quals era una noia menor d’edat, que van furtar les claus d’un cotxe oficial durant els altercats de la matinada del dimarts. Tots dos van ser identificats un dia després gràcies a un dels vídeos difosos a través de les xarxes socials i, si bé la menor no podia ser arrestada –però sí encausada–, la batlle va dictar arrest nocturn i domiciliari per al seu company, de 19 anys.

Els altres dos joves, en canvi, van ser arrestats la nit de dimecres i, segons va transcendir, no estaven relacionats amb els incidents violents de la matinada del dimarts. En aquest cas, un noi va agredir un altre lleument i una noia va injuriar greument dos agents. Tots dos van ser jutjats per la via ràpida i posteriorment posats en llibertat.