La selecció espanyola prepara l’Europeu a Ordino

Els entrenaments al Pavelló seran matí i tarda, i del dijous 15 al dissabte 17 rebran la selecció francesa per disputar tres partits consecutius, a les 19.00 hores, que estaran oberts al públic. El seleccionador Òscar Trigo, a la foto adjunta, ha triat 12 jugadors dels 13 que s’han desplaçat fins a Andorra.

L’alçada, el clima i l’acollida són els principals motius pels quals la selecció ha decidit repetir l’estada. L’Europeu es disputarà del 28 d’agost al 7 de setembre a Polònia, i d’aquest sortirà la classificació per als Jocs de Tòquio 2020.

La selecció espanyola de bàsquet adaptat va començar els entrenaments ahir al matí al Pavelló Germans de Riba d’Ordino amb l’objectiu de pareparar l’Europeu que es disputarà a Polònia a finals de mes. Els jugadors de la Federació Espanyola d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FEEDF) s’han instal·lat a la parròquia fins el 21 d’agost, per segon any consecutiu.

